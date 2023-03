Jerry Calà, come sta dopo l’infarto?/ D’Urso: “Voce affaticata ma sta bene”, le parole del medico

Jerry Calà, come sta dopo l’infarto? Gli aggiornamenti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Jerry Calà dopo l’infarto acuto che lo ha colpito alcuni giorni fa. In diretta a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso racconta di averlo sentito proprio pochi minuti prima e tranquillizza i fan dell’attore: “L’ho sentito prima, abbiamo chiacchierato, aveva la voce un po’ affaticata”, spiega. Rivela però che è impaziente di tornare a lavoro, nonché desideroso di lasciare la clinica di Napoli che lo tiene in cura.

In collegamento c’è proprio il dottore che lo ha in cura, il professor Briguori, che entra nel dettaglio e spiega come sta oggi Jerry Calà e quando potrà lasciare l’ospedale. “Deve rimanere ancora qualche giorno, il decorso clinico è molto favorevole, però bisogna rispettare dei tempo necessari, soprattutto per la sua sicurezza.” ha spiegato.

Jerry Calà infarto, come sta? Parla il dottore che lo ha in cura

Il dottore ha quindi rivelato che Calà “Sarà dimesso quando le condizioni saranno tutte favorevoli, nei tempi dovuti. Lui sta fremendo perché vuole andare via, com’è giusto che sia, però è necessario mantenere prudenza, altrimenti si possono avere complicazioni anche a distanza e molto gravi.” Il professor Briguori ha inoltre sottolineato che, in casi di infarto, “L’ideale è intervenire in 120 minuti, per avere la migliore efficacia negli interventi. Nel caso specifico siamo intervenuti in 30-40 minuti, quindi molto al di sotto di questa soglia. Ora sta molto bene ma cerchiamo di mantenerlo qui.”

Nel caso di Jerry Calà: “L’infarto avuto è serio, l’importante è che abbia riconosciuto il problema. – ha spiegato il dottore, concludendo – Di solito i sintomi vengono sottovalutati. Questo infarto ha una mortalità molto elevata se non si raggiunge l’ospedale in tempi adeguati. Per fortuna in questo caso non è successo e la prognosi è favorevole”.











