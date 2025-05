Jerry Calà ha tradito Mara Venier: “Beccato con un’altra ragazza”

Jerry Calà e Mara Venier, per coloro che non lo ricordassero, hanno vissuto un’intensa storia di amore sfociata ben presto in un matrimonio. Niente da fare però per la coppia, che poco dopo il matrimonio celebrato in quel di Los Angeles scoppiò, quando in una serata a Castiglioncello, l’attore veronese venne pizzicato in dolce compagnia di un’altra ragazza. Evento che chiaramente scatenò l’ira della conduttrice di Domenica In, che si lasciò andare a una scenata davanti agli occhi dei presenti, tra cui molti vip. In una vecchia intervista concessa a Ciao Maschio, Jerry Calà ha raccontato:

“Io, in verità, avevo bevuto un po’. Mi ero allontanato un attimo con questa ragazza, ma Mara è arrivata e si è arrabbiata molto. Sappiamo che lei ha un carattere prominente. Ha preso un bastone e mi ha rincorso per tutto il locale, cercando di colpirmi. Mi ricordo la faccia di Renato Zero, che seguiva tutta questa scena e si scompisciava dal ridere” ha raccontato l’attore. Tra Jerry Calà e Mara Venier, nonostante la fine burrascosa del matrimonio, è poi arrivato il momento di conservare il rapporto, con i due che hanno dato vita a una speciale amicizia.