JERRY CALÀ/ Dai ceffoni ai premi, la sua seconda vita (Domenica in)

Jerry Calà non poteva di certo rimanere indifferente di fronte all’invito di Mara Venier. Dopo essersi presentato in studio nella scorsa edizione, l’attore italiano ritornerà nel salotto della sua ex in occasione della puntata di Domenica in di oggi, 6 ottobre 2019. Un invito a nozze per Calà, soprattutto dopo che la conduttrice ha pubblicato una Storia con in sottofondo il brano Ancora di Eduardo De Crescenzo e in primo piano bella bella foto vintage in cui posa al fianco dell’ex marito. Per i fan della saga Vacanze di Natale, è impossibile non notare una doppia citazione. Quella canzone infatti viene cantata da Jerry nel film dell’83, un anno dopo l’incontro fatale con zia Mara avvenuto sul set di Vado a vivere da solo. Nell’84 invece i due diventeranno marito e moglie, anche se la relazione non riuscirà a superare i tre anni.

JERRY CALÀ ATTESO PER UN PREMIO ALLA CARRIERA

Non sarà tuttavia il loro passato, fra tradimenti e ceffoni, che emergerà durante l’ospitata di oggi. In questi giorni infatti l’attore ha presentato il suo Odissea nell’ospizio all’Odeon di Milano, poi sbarcato su Chili e realizzato con i suoi amici storici, fra cui Umberto Smaila e Diego Abatantuono. Gli ultimi mesi sono stati importanti per Jerry Calà e non solo per quella reunion con I gatti di vicolo Miracoli che gli ha permesso di tornare sul palcoscenico di Andora, in provincia di Savona. Gli impegni infittiscono l’agenda dell’attore, che nei prossimi giorni aprirà il Terni Pop Film Fest, al via dal 10 ottobre e che si concluderà tre giorni dopo al Cipityplex Politeama.

GLI SPETTACOLI SOLD OUT

In questa occasione, Jerry riceverà il Premio alla carriera, poco prima della proiezione del suo recente Odissea nell’ospizio. Sarà anche un momento d’oro per ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della sua fortunata carriera. Anche in questo caso però si tratta solo di uno dei tanti appuntamenti in cui poter incontrare l’artista. A inizio dello scorso mese ha portato invece in scena il suo concerto show Una vita da libidine, salendo su diversi palcoscenici, fra cui quello di Busalla, in provincia di Genova. Uno spettacolo che ha registrato sold out a non finire e che prevede musica live, oltre che le ben note gag tipiche di Calà. Insomma, non è cambiato proprio niente rispetto a diversi decenni fa, quando con il suo “Libidine. Anzi, doppia libidine”, faceva ridere gli italiani.



