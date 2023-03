Jerry Calà dimesso dall’ospedale/ “I medici hanno fatto un lavoro stupendo”

Jerry Calà è stato dimesso dall’ospedale: le sue parole dopo l’infarto

Jerry Calà è stato ricoverato alcuni giorni presso la Clinica Mediterranea di Napoli, a causa di un infarto. Dopo il malore l’attore è stato dimesso e sembra stare bene. Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è lo stesso interprete che, in collegamento a La vita in diretta con Matano, dichiara: “Finalmente oggi sono stato dimesso a pieni voti dalla Clinica Mediterranea a Napoli dove veramente hanno fatto un lavoro stupendo”.

Jerry Calà è stato ricoverato in terapia intensiva con urgenze nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver accusato un malore improvviso. Fortunatamente, come riporta Il Fatto Quotidiano, l’intervento dei medici gli ha salvato la vita: “Io non ho mai visto tanta solerzia e tanta velocità che ha causato proprio il minimo danno possibile che io potessi avere perché tu sai che in questi casi più tardi avviene l’intervento con l’applicazione degli stent e più c’è pericolo che ci siano danni alle coronarie. I danni sono stati molto contenuti grazie a questa equipe fantastica napoletana che mi ha salvato la vita”.

Jerry Calà e l’aneddoto divertente sull’ospedale: “Erano tutti miei fan”

Jerry Calà è stato in ospedale dopo aver avuto un infarto, ma grazie all’equipe medica è andato tutto per il meglio. Ai microfoni de La vita in diretta, l’attore ha svelato un aneddoto divertente sui medici della Clinica Mediterranea di Napoli: “A parte che erano tutti i miei fan in quella sala operatoria, quindi mi chiedevano: ‘Ti offendi se ti chiediamo ‘libidine’?”

E ancora: “E loro si ammazzavano dal ridere, senza nulla togliere alla precisione con cui mi hanno salvato la vita; è stata una serata che certamente non dimenticherò mai più per tutta la vita. Così come non dimenticherò mai Napoli, dove ho scelto di ambientare il film ‘Chi ha rapito Jerry Calà?‘, città che anche Mara ama molto, poi ne parleremo più avanti, verrò a trovarti. Ora devo fare un po’ di vita da pensionato vero”

