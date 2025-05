Jerry Calà e Mara Venier, i rapporti oggi dopo 30 anni

Jerry Calà e Mara Venier sono stati una delle coppie più chiacchierate della storia del mondo spettacolo italiano e molti affezionati, ancora oggi si chiedono come mai sia finita la loro relazione. A svelare tutto era stata proprio zia Mara durante un’intervista Verissimo, dove a Silvia Toffanin aveva raccontato tutta la verità dietro al matrimonio naufragato con il celebre attore.

“Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra“. Sembrerebbe dunque che dietro alla rottura ci sarebbero stati dei tradimenti che chiaramente la conduttrice di Domenica In non è riuscita a sostenere nel corso del tempo. Nonostante le ferite e i tafferugli nella loro relazione, i due sono rimasti grandi amici e hanno trasformato il loro rapporto in qualcosa di diverso. Non solo, entrambi si definiscono una famiglia allargata dopo trent’anni dalle loro nozze.

Mara Venier e Jerry Calà: “Al matrimonio mi ha rincorso con un bastone“

Oggi Mara Venier è sposata con Nicola Carraro, produttore cinematografico che ultimamente sta facendo molto parlare di sé per i suoi problemi di salute, anche se al momento sembra essere finalmente uscito dall’ospedale. Per quanto riguarda Jerry Calà, invece, si sa che è sposato ormai da tanto tempo con Bettina Castioni. Lui non ha mai cercato di accampare scuse rispetto alle scappatelle nel corso del loro rapporto, ma si era giustificato dicendo che al matrimonio aveva bevuto un po’ troppo e si era allontanato con una ragazza. Mara Venier, secondo il racconto dell’attore aveva preso un bastone cercando di colpirlo, rincorrendolo per tutto il locale. Intanto, Renato Zero rideva a crepapelle nel vedere la scena. Riuscite a immaginare il caos?