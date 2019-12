Jerry Calà/ Libidine! Tornano “I Gatti di Vicolo Miracoli” (Domenica In)

Jerry Calà sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata dell’anno di “Domenica In”, oramai tradizionale appuntamento del weekend nel salotto di Mara Venier dove, per chiudere in bellezza l’anno che volge al termine, è previsto un vero e proprio parterre de roi di ospiti. E a quello che sono i protagonisti annunciati per questo pomeriggio si affiancheranno alcune guest star come Gianfranco Vissani, Enrico Nigiotti e anche lo stesso Calà: secondo quanto si apprende dalle anticipazioni circolate, il 68enne attore, cabarettista e regista originario di Milano contribuirà a portare musica e allegria con le sue doti di istrione e, da performer quale è, pare che si esibirà anche a beneficio del pubblico in studio e di quello a casa cantando un mix di successi tratto dal repertorio sconfinato dell’indimenticato Lucio Battisti che, peraltro, è stato celebrato nelle scorse settimane dalla Rai con uno speciale a tema.

JERRY CALA’ A TEATRO CON “UNA VITA DA LIBIDINE”

In attesa di capire in cosa consisterà l’ospitata di Jerry Calà da Mara Venier e di scoprire quali sono i suoi prossimi progetti a livello professionale, l’istrionico attore cresciuto in quel di Milano ma di origini catanesi continua a portare nei teatri “Una vita da libidine”, lo spettacolo che sin dal titolo riprende una delle sue battute più celebri e che appunto va inteso come una sorta di summa di tutto il suo repertorio comico e che l’ha reso celebre soprattutto negli Anni Settanta e Ottanta. Definito dal suo stesso autore e ideatore come un concert show, “Una vita da libidine” (prodotto da The Best Organization Srl) sta ottenendo ottimi riscontri di pubblico, visti anche i diversi sold out fatti registrare in giro per la penisola, ed è fatto interamente di musiche e canzoni dal vivo con Jerry Calà che veste i panni a lui più congeniali, ovvero quelli dello “one man show” e ripropone pure alcune delle sue più celebri hit, intervallandole ovviamente con alcune celebri gag e dialogando col suo pubblico di aficionados storici, compresi anche quelli più giovani.

IL RITORNO AL CINEMA CON “I GATTI DI VICOLO DEI MIRACOLI”

Ma il 2019 è stato per Jerry Calà non solo l’anno del ritorno a teatro ma pure quello del suo nuovo film in cui ha compiuto anche la piccola impresa di riunire tutto il suo storico complesso dei “Gatti di Vicolo dei Miracoli”: l’occasione è stata infatti la realizzazione del lungometraggio “Odissea nell’ospizio”, film che era stato da tempo lungamente annunciato ma che l’attore e regista milanese è riuscito solo ora a realizzare. Assieme a Umberto Smaila, Franco Oppini, Ninì Salerno, i suoi storici amici di una vita, Calà ha immaginato che loro si rincontrassero, in un contesto meta-filmico in cui realtà e universo finzionale in celluloide si confondono, dopo tanti anni proprio in un ospizio, quasi a fare ironia sui loro destini. Il film arriva peraltro a oltre12 anni di distanza da “Gli inaffidabili”, l’ultima occsione in cui tutti i Gatti erano stati assieme in scena e per questo la nuova puntatina cinematografica de “I Ratti” (così si fanno chiamare nella storia) li vede quasi tornare alle origini, anche se con qualche ruga e capello bianco di più e con l’obbiettivo, da novelli Blues Brothers, di salvare l’ospizio in cui si trovano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA