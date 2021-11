Jerry Cala, l’incidente nel 1994/ Volo di 10 metri nell’Adige: “Lo stiamo perdendo”

Jerry Calà il volo di 10 metri nell’Adige

Il 7 febbraio del 1994 Jerry Calà è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico. Alla guida della sua Jeep Cherokee, l’attore è finito nel fiume Adige, con un volo di 10 metri giù per la scarpata del lungadige. “Dopo l’impatto mi sono accorto che avevo le gambe fuori uso. Ho cercato il telefonino per chiamare i soccorsi, ma quella sera l’avevo lasciato a casa. Sono così stato cinque ore ad urlare, ma continuavo a pensare che non poteva finire tutto così”, ha raccontato Calà a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me. Nell’impatto l’attore si è rotto entrambi i femori e riportato una lesione all’arteria femorale che gli aveva causato una copiosa emorragia. A trovarlo, quattro ore dopo l’incidente, un pescatore: “È arrivato un ragazzo che si è avvicinato e mi ha riconosciuto subito e gli ho detto vai a chiamare l’ambulanza. Per la prima volta ho sentito una frase che dicono nei film cioè ‘Lo stiamo perdendo’…”, ha ricordato l’attore.

L’incidente di Jerry Calà dopo la serata con Umberto Smaila

Dopo poco sono arrivati gli infermieri di Verona Emergenza e una pattuglia di carabinieri hanno tratto in salvo Jerry Calà. Trasportato all’ospedale di Borgo Trento di Verona, l’attore è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture femorali e della pericolosa emorragia all’arteria. La gamba sinistra è stata messa in trazione dopo un intervento di quattro ore. La serata di Jerry Calà era cominciata alle 21 di sabato sera con una cena al ristorante insieme alla mamma Rosetta e a due amici. Poi, intorno a mezzanotte, il comico si è diretto alla discoteca “Modo” di Domegliara, in compagnia di Umberto Smaila, compagno di avventure con i “Gatti di vicolo Miracoli“. “Ho perso il controllo dell’auto, tutto qui”, ha spiegato Calà ai carabinieri.

