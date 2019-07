Jerry Calà/ Mara Venier: “Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra”

Jerry Calà rappresenta una pietra miliare del passato amoroso di Mara Venier e non è un mistero che la loro lunga relazione sia stata alquanto travagliata. “Me ne combinava di tutti i colori”, ha rivelato tempo fa a Verissimo parlando anche della natura da donnaiolo del suo ex compagno. E poi spariva, anche il giorno delle loro nozze, mentre Renato Zero si esibiva per la storica amica e tutti gli invitati presenti. “Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra”, ha continuato ancora svelando fra risate ed amarezze di essere passata alle mani. “Poi lui si pentiva e tornava da me”, dice ancora parlando dell’altalena di quei sei anni trascorsi insieme. Nel tempo il loro rapporto è cambiato in modo radicale, tanto che Calà è diventato uno dei più grandi confidenti della conduttrice. Le nozze a Las Vegas, il legame con Elisabetta, la primogenita di Mara, e molto altro ancora: tracce indelebili di un grande passato insieme, che ha fatto posto ad un presente pieno di affetto e tenerezza. “In privato ancora mi sbaciucchi tutta”, confessa infatti Mara durante l’ospitata del suo ex marito a Domenica In.

Jerry Calà, la fine dell’amore con Mara Venier è l’inizio di un nuovo legame

La fine dell’amore fra Jerry Calà e Mara Venier è stato solo l’inizio di un legame più forte e forse folle, alla luce dei forse tanti tradimenti fatti dal comico italiano. “Meglio averti come migliore amico che come marito”, sottolinea lei lo scorso maggio, quando sceglie di averlo fra gli ospiti di Domenica In. Calà però risponde per le rime, nel vero senso della parola. La travolge con una canzone, con la hit Gente come noi di Ivana Spagna che sembra parlare prprio di loro. “Adesso ho capito quali sono i veri valori della vita”, aggiunge poi l’attore parlando del legame speciale che ha stretto con Elisabetta Ferracini, la primogenita della presentatrice. “Sei stato un padre per mia figlia”, sottolinea infatti lei riconoscendo il suo merito. Mara Venier sarà inoltre protagonista di Techetecheté per la puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 24 luglio 2019, su Rai 1. Chissà se l’autore sceglierà di mostrare un episodio in particolare legato alla coppia e di cui i due hanno già avuto modo di parlare sul piccolo schermo. “Noi a quel Sanremo abbiamo partecipato come coppia, però in realtà ci eravamo già lasciati”, rivela infatti la Venier parlando della presenza di entrambi nella kermesse dell’85, quando si ritrovano a presentare Nostalgia Canaglia di Al Bano e Romina Power. Una serata andata male per molti versi e non solo per quell’arrabbiatura della conduttrice che Calà ricorda ancora oggi. In quell’occasione infatti, i due organizzano una gag che coinvolge la coppia più amata dello Stivale, ma Pippo Baudo li frena annunciando in diretta la morte di Claudio Villa. Clicca qui per rivedere il video di Jerry Calà e Mara Venier.

© RIPRODUZIONE RISERVATA