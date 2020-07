Jerry Calà/ Nuovo singolo estivo ‘Un passo indietro’: “Ironizzo sul lockdown e…”

A 69 anni Jerry Calà non smette di essere… un eterno bambino, e di trovare per fortuna anche un modo di sorridere in un momento certamente difficile per tutti. Intervenuto questo pomeriggio in diretta nell’odierna puntata de “La Vita in Diretta – Estate”, il comico, attore e cabarettista originario di Catania ha raccontato ad Andrea Delogu e Marcello Masi non solo come ha vissuto durante il lockdown ma ha anche presentato il suo nuovissimo progetto musicale, in attesa di poter tornare a esibirsi dal vivo davanti a un folto pubblico. Spiegando come per lui la musica e i video postati sui suoi canali social siano stati il modo per sfuggire a un principio di depressione, allietando al contempo la sua storica fanbase, Calà ha ammesso che per lui il contatto col suo pubblico è fondamentale e l’ha aiutato a stare su. Successivamente parte un servizio che mostra alcune delle sue parodie ideate durante la quarantena forzata a casa, tutte giocate sul tema del Covid-19, come il brano che, sulle note di una celebre canzone, fa “oh mia bela mascherina / io ti vedo da lontan”.

JERRY CALA’, TRA LA DEDICA DEL FIGLIO E IL NUOVO SINGOLO

Ma il pezzo forte è ancora da venire nel corso dell’intervista dato che Jerry Calà prima si commuove di fronte al video-messaggio inviatogli dal figlio e poi presenta il suo nuovo singolo. Nella breve clip mandata in onda dal programma di Rai 1, infatti, si vede il ragazzo elogiare il papà per il recente ritorno sul palco (“Vederti intrattenere le persone è emozionante, ti voglio bene e ti mando un abbraccio”): poi è il momento del pezzo nuovo, ideato assieme ai suoi storici collaboratori e che strizza inevitabilmente l’occhio all’estate che sta entrando nel vivo. “Abbiamo ironizzato sul lockdown” dice prima che parta un estratto del videoclip realizzato in stile fumettoso e con un Calà che balla in spiaggia assieme a delle donne. “Un passo indietro” è il titolo del brano che strizza l’occhio ai ritmi latino-americani e ai tormentoni del momento, mentre si canta di distanziamento sociale e dintorni, con l’immancabile slogan “Capito?!” che punteggia la canzone.





