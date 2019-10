Jerry Calà/ “Reunion Gatti di Vicolo Miracoli? Ho avuto io l’idea” (Vita in Diretta)

Jerry Calà, il simbolo di una generazione, si racconta a La Vita in Diretta. L’attore comico ha lanciato un messaggio a rapper e trapper: «Mi fanno ridere quando fanno il disco di diamante per 5mila copie. Noi vendevamo milioni copie». Ma lui continua a cantare dappertutto, non solo nei suoi spettacoli. Anche in vasca di bagno, come dimostra una foto pubblicata sui social. E questo a conferma anche del fatto che è al passo coi tempi. A proposito di presente, è stata annunciata la reunion dei Gatti di Vicolo Miracoli. «Ho avuto questa sciagurata idea a cena», ha svelato nell’intervista con Lorella Cuccarini. L’avventura è cominciata a Verona e non è stata facile all’inizio. «È stata anche faticosa. Umberto Smaila dovette impegnarsi per farci mangiare». Jerry Calà fu scoperto da Cino Tortorella, che ricorda con malinconia a La Vita in Diretta. «Ci portò a Milano in un cabaret dove c’erano personaggi del calibro di Enzo Jannacci, Cochi e Renato e Paolo Villaggio». Invece da lì è cominciato tutto.

JERRY CALÀ A LA VITA IN DIRETTA: LA REUNION DEI GATTI DI VICOLO MIRACOLI

Jerry Calà a La Vita in Diretta ha visto anche un filmato sui Gatti di Vicolo Miracoli dopo l’annuncio del loro ritorno. Umberto Smaila dice: «Qualcuno ha detto che le vere amicizie sono quelle datate, allora noi vinciamo». Franco Oppini: «È la storia di una lunga amicizia. Andavo a scuola con Umberto Smaila ed ero l’unico a voler stare vicino a lui». Nini Salerno invece si lascia andare ad una riflessione: «Data l’età, potrebbe essere la prospettiva futura. Ma io e i miei compari siamo legati ad un motto: l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Siccome noi giochiamo da una vita, penso che lo faremo per sempre». Lo complicità non è mai sparita e lo conferma Franco Oppini: «Noi ci siamo sempre visti, anche dopo lo scioglimento». Ma allora qual è il loro segreto? «Volersi bene e aver eliminato le invidie», afferma Umberto Smaila. Ma Jelly Calà risponde alle critiche di chi lo considerava una meteora: «Nel mio piccolo ci ho sempre visto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA