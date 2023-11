Jerry Calà: “Ritorno di Billo? Ci spero, ma De Laurentiis…”/ “Mio figlio Johnny sarà nel mio ultimo film”

Jerry Calà e la magia di Vacanze di Natale: “I Vanzina furono eccezionali…”

La comicità “all’italiana” deve tanto a pellicole e interpreti che ancora oggi sono manifesto di una vera e propria corrente artistica, forse mai eguagliata o emulabile. Sono passati 40 anni dall’uscita di un vero e proprio capolavoro di umorismo: “Vacanze di Natale”, per l’occasione Jerry Calà si è concesso al settimanale Chi con un’ampia intervista dedicata alla pellicola e alla sua carriera in generale. “La magia di quel film? I Vanzina furono eccezionali nel mixare un cast con nomi e profili di serie A, con giovani volti che avevano voglia di fare, come me…. Il vero fuoriclasse era il mitico Dogui, ovvero Guido Nicheli; un altro pianeta!”.

Jerry Calà: “Era meglio l’Italia di Vacanze di Natale” / “Se oggi dico ‘Fro*io’ rischio di non lavorare più…”

Jerry Calà, chiacchierando con il settimanale, ha raccontato come trascorrerà i giorni che anticipano e riguardano le festività natalizie. “Aprirò la serata di venerdì 15 novembre; non ha idea di quante telefonate abbia ricevuto da amici e conoscenti che vogliono esserci. Canterò la colonna sonora del film, che definirei una tra le più azzeccate degli ultimi quarant’anni”. L’attore ha poi parlato dei rapporti attuali con gli attori che arricchirono il successo di Vacanze di Natale: “Ognuno ha preso la sua strada; De Sica con Massimo Boldi ha fatto tanti sequel, poi il cinema ha incontrato la crisi, i giovani di oggi hanno incontrato i social e si è perso un po’ tutto, un vero peccato…”

Jerry Calà, dalla speranza per il ritorno di “Billo” al nuovo film girato a Napoli

Proseguendo nell’intervista per il settimanale Chi, Jerry Calà ha poi rivelato la sua scena iconica nei panni di Billo in Vacanze di Natale. “In assoluto quando io e Stefania Sandrelli ci parlavamo recitando i titoli delle canzoni ad alta voce… Quella scena resta nel mio cuore”. L’attore ha anche offerto un aggiornamento sulle attuali condizioni di salute dopo l’infarto dello scorso marzo. “Come sta il mio cuore? Alla grande, ho ripreso a lavorare con le mie serate. A Natale uscirà su tutte le piattaforme, da Prime Video a Google Tv, il mio nuovo film ambientato a Napoli: ‘Chi ha rapito Jerry Calà?’”.

“Come sarebbe oggi il personaggio di Billo? Sempre pronto a rispettare la sua regola: ‘E’ un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo’… Chissà che magari ritorni, prima o poi; bisogna convincere Aurelio De Laurentiis che ne detiene i diritti ma lui, giustamente, ormai pensa al calcio. In fondo ci spero un po’, vedremo…”. Queste le parole di Jerry Calà che non nasconde la speranza di poter interpretare nuovamente il personaggio di Billo, personaggio iconico di Vacanze di Natale. Verso il finire dell’intervista per Chi, l’attore ha chiamato in causa anche suo figlio Johnny: “Cosa gli racconto di quel periodo? Che la musica era fatta per divertirsi, per dialogare, che in discoteca non ci si andava con la paura ma con gioia… A proposito, vi svelo che anche mio figlio reciterà nel mio ultimo film: mi auguro che per lui sia l’inizio di una bella carriera”.











