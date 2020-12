Jerry Demara di The Voice morto a 42 anni/ Fatale iniezione di vitamine…

Lutto nel mondo della musica per la morte di Jerry Demara, cantante messicano diventato famoso dopo la partecipazione a The Voice Mexico, conosciuto come La Voz nel 2012. Il cantante è deceduto a soli 42 anni. A dare la tragica notizia è il sito di Billboard. Inizialmente, si pensava che a causare la morte di Jerry fossero state delle complicazioni dovute al covid. Successivamente, secondo gli aggiornamenti pubblicati dal Mirror e dal Daily Mail pare che a mettere fine alla vita del 42enne siano state delle “iniezioni di vitamine” a cui si era sottoposto e che gli provocano dei dolori molto forti come aveva spiegato lui stesso in un video pubblicato sui social. Il decesso è avvenuto in un ospedale a Brawley, in California.

JERRY DEMARA MORTO, LE PAROLE DELLA MOGLIE

La notizia della morte di Jerry Demara ha sconvolto tutti. La moglie del 42enne, Claudia Plascencia, come si legge su Fanpage, sui social avrebbe raccontato alcuni dettagli dell’accaduto parlando di “delirio e vomito”. Prima di chiudere per sempre gli occhi, Demara, dall’ospedale in cui si trovava, aveva condiviso un video in diretta su Facebook in cui aveva raccontato di essere stato ricoverato per un problema alle natiche accusato dopo alcune iniezioni di vitamine e parlando di “un dolore incredibile” che non gli lasciava tregua de sei ore. La morte del 42enne ha scioccato il mondo della musica e tutti i fans che, dopo aver seguito Jerry nel talent show, avevano continuato ad amare la sua musica. Cliccate qui per vedere il video.



