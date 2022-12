Jerry Lawson, chi è/ Creò la prima console di videogiochi: l’antenata di PlayStation

Chi è Jerry Lawson? Il Doodle di Google di oggi, 1 dicembre 2022, celebra l’ottantaduesimo compleanno di Gerald “Jerry” Lawson, uno dei padri delle console di videogiochi moderni. Erano gli anni ’70 quando l’ingegnere afroamericano si mise a capo del team che ha sviluppato il primo sistema di gaming da casa con cartucce intercambiabili, denominato Farichild Channel F. L’azienda per cui lavorava come direttore dell’ingegneria e del marketing era la omonima Fairchild Semiconductor.

La sua idea, che viene rappresentata anche nei giochi per computer inserito nel motore di ricerca (realizzati dai designer Davionne Gooden, Lauren Brown e Momo Pixel), è stata letteralmente pionieristica. Il sistema e la varietà di giochi che le persone in possesso del dispositivo potevano utilizzare nelle loro case hanno infatti spianato la strada ad altre produzioni ancora più note e moderne come Atatri 2600, Nintendo, Xbox e Playstation. Nel 2011 anche l’International Game Developers Association ha riconosciuto il suo ruolo di fondamentale importanza nella storia del settore.

JERRY LAWSON, IL PADRE DEI VIDEOGIOCHI: CHI ERA E VITA

Jerry Lawson, il padre delle console di videogiochi, era nato a New York in una famiglia di afroamericani. È stato uno dei pochi ingegneri neri nel suo settore, tanto che in passato raccontò che i suoi colleghi rimanevano spesso sorpresi dalle sue origini. È anche per questo che la University of Southern California ha anche creato il Gerald A. Lawson Fund per sostenere gli studenti sottorappresentati che desiderano conseguire diplomi universitari o laureati in game design o informatica.

È proprio in California, nella cosiddetta “Silicon Valley”, che aveva avviato la sua carriera dopo armeggiato con l’elettronica fin dalla tenera età, riparando televisori nel suo quartiere e creando la sua stazione radio utilizzando parti riciclate. La Fairchild Semiconductor lo assunse in un primo momento come consulente tecnico, poi lo promosse a direttore dell’ingegneria e del marketing del dipartimento di videogiochi, dove ha dato vita alle sue prime creazioni. Nel 1980 Jerry Lawson lasciò l’azienda e creò la sua VideoSoft, che però ebbe solo cinque anni di vita. Negli anni successivi l’ingegnere continuò a lavorare per società esterne.

JERRY LAWSON, LA MORTE E L’EREDITA’ ALLA FAMIGLIA

Jerry Lawson è morto all’età di 71 anni, il 9 aprile 2011, in California, a causa di complicazioni legate al diabete, di cui soffriva dal 2003. Aveva per questo perso l’uso di una gamba e la vista da un occhio, ma ciò non gli impedì mai di andare avanti con la sua passione. “Era un ingegnere, sempre curioso, critico nel suo pensiero e logico nel modo in cui risolveva i problemi. Ci ha sfidato ad andare oltre i nostri limiti e ha incoraggiato i giovani a perseguire carriere nel campo della scienza e della tecnologia”, si legge.

Lasciò la moglie e due figli, Anderson e Karen Lawson, che tuttora lo ricordano con amore. “Papà, eri il nostro inventore, motivatore, insegnante, mentore e amico. Siamo incredibilmente orgogliosi di te e ci manchi. Il mondo conosce la tua storia e non sarai mai dimenticato!”, hanno scritto del padre Jerry Lawson.











