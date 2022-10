“Jerry Lee Lewis non è morto”/ Gaffe di TMZ: “Scusate, ci hanno detto che è vivo”

E’ decisamente clamorosa la gaffe giornalistica in cui è incappato TMZ, quello che viene considerato storicamente uno dei siti più attendibili al mondo in quanto a gossip, ed in particolare, sulla cronaca vip d’oltre oceano. Nelle scorse ore il portale a stelle e strisce ha diffuso la notizia della morte di Jerry Lee Lewis, vera e propria leggenda del rock: “E’ morto a 87 anni” si leggeva. Peccato però che il noto musicista sia vivo e vegeto. TMZ è stato quindi costretto ad un netto passo indietro con tanto di scuse pubbliche qualche minuto dopo: “Jerry Lee Lewis non è morto. Ci hanno detto che è vivo ed è a Memphis”, si legge sul popolare sito di gossip. “Qualcuno che si era detto il rappresentate di Lewis ci aveva prima detto che era morto. Ma non è il caso. Tmz si rammarica dell’errore”.

La notizia ovviamente ha fatto il giro del web visto che nel frattempo moltissimi siti, sia americani quanto stranieri e anche italiani, avevano citato TMZ segnalando appunto il decesso della leggenda del rock and roll, di conseguenza la figuraccia è stata fatta a livello planetario. Jerry Lee Lewis è considerato uno degli artisti più grandi del 20esimo secolo ma anche di tutti i tempi, essendo uno dei fondatori proprio del genere rock ‘n’ roll, genere ancora sulla cresta dell’onda ai giorni nostri. Nato a Ferriday, nello stato della Louisiana, si è sempre detto autodidatta, avendo imparato a suonare il pianoforte da solo all’età di nove anni.

JERRY LEE LEWIS NON E’ MORTO: TMZ SI SCUSA DOPO L’ANNUNCIO. UN MUSICISTA IMMENSO

La sua prima esibizione è invece giunta solamente cinque anni dopo, all’età di 14 anni, quando Jerry Lee Lewis suonò di fronte al pubblico di un concessionario di auto locali. Tanti i successi sfornati nella sua infinita carriera, fra cui “Great Balls of fire”, canzona divenuta famosissima anche grazie al film Top Gun: nella pellicola con Tom Cruise si vede Maverick con i colleghi cantare nel bar della caserma proprio quel brano divenuto mitologico nel corso degli anni.

Fra i suoi grandi successi, anche “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, brani che hanno permesso a Jerry Lee Lewis di ottenere ben quattro Grammy Awards, fra cui uno alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards. Fa parte della Rock and Roll Hall of Fame dal lontano 1986.

