Jerry Stiller, morto il papà di Ben/ L’attore aveva 92 anni

Addio a Jerry Stiller: il noto attore americano, padre di Ben Stiller, è morto all’età di 92 anni. A dare l’annuncio è stato il figlio con una nota diramata sui social network: «Sono rattristato nel dire che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. È stato un grande padre, nonno ed eccezionale marito per Anne per più di 62 anni. Mi mancherà tantissimo. Ti voglio bene, papà».

Nato a Brooklyn, Jerry Stiller ha prestato servizio nell’esercito Usa durante la Seconda guerra mondiale e, una volta terminato il conflitto, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. In quegli anni l’incontro con la futura moglie Anne Meara e l’esordio nel mondo della commedia, l’inizio di una brillante carriera durata vari decenni.

Come dicevamo, Jerry Stiller ha avuto una meravigliosa carriera nel mondo della comicità al fianco della moglie Anne Meara, arrivando a recitare su piccolo e grandi schermi. A molti è rimasta nel cuore la sua interpretazione nel tv show Seinfeld, nel ruolo del padre di George Costanza, senza dimenticare le varie pellicole insieme al figlio Ben, basti pensare al successo di Zoolander (l’ultima apparizione risale al 2016, nel secondo capitolo della saga).

Ma non solo, sono davvero tanti i film a cui ha preso parte: da Grasso è bello (Hairspray) di John Waters a The Suburbans – Ricordi ad alta fedeltà di Donald Lardner Ward, passando per Secret of the Andes di Alejandro Azzano e Lo spacca cuori (The Heartbreak Kid) di Bobby Farrelly. Un grande lutto nel mondo dello spettacolo americano.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020





