Jerry Ver Dorn è morto/ Volto della soap “Sentieri” stroncato da un tumore

Addio a Jerry Ver Dorn. L’amato avvocato Ross Marler della soap apera americana “Sentieri” (titolo originale “Guiding Light”) è morto all’età di 72 anni. Come confermato dalla sua famiglia e riportato dai colleghi del The Hollywood Reporter, l’uomo si è spento domenica nella sua casa di Sparta, nel New Jersey, dopo una lunga battaglia contro un tumore.

La carriera di Jerry Ver Dorn è iniziata alla fine degli anni Settanta. L’attore ha interpretato un investigatore in “Are You Now or Have You Ever Been?” di Eric Bentley e ha anche lavorato come “sostituto” di George Grizzard in “Man and Superman” di George Bernard Shaw. In quel frangente fu notato dagli agenti di casting della soap opera “Sentieri”, imprimendo così una svolta alla sua carriera…

ADDIO A HERRY VER DORN, STAR DI “SENTIERI”

Jerry Ver Dorn è entrato a fare parte di “Sentieri” nel marzo del 1979 nei panni dell’avvocato Marler e ha mantenuto il ruolo fino al 2005. Grazie a quella parte ha vinto due Daytime Emmys nel 1995 e nel 1996, oltre a cinque nomination. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche ad altri progetti, basti pensare al film televisivo “The Cradle Will Fall” del 1983. Nell’ottobre del 2005, invece, ha preso parte a “One Life to Live”, sostituendo il veterano Clint Ritchie. Un’esperienza durata fino al 2012, quando la serie è stata cancellata da ABC. Successivamente ha partecipato al revival della serie tv andato in onda su The Online Network. Il ritiro dalle scene è datato 2013. Jerry Ver Dorn lascia la moglie 44enne Beth, i figli Jake e Peter, le nuore Laura ed Erin, i fratelli Bonnie, Jim e Dan, oltre i nipoti Benjamin, Nora e Penelope.

