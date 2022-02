Jessica a Barù coccole notturne:”Prepari la cioccolata?”/ Lui “Certo!”, Jerulini scatenati su Twitter

Jessica e Barù, il video della cioccolata manda i fan in tilt

Jessica Selassiè e Barù Gaetani fanno sognare gli scatenati “Jerulini”. All’interno della casa del Grande Fratello Vip i due concorrenti hanno formato un sodalizio che non ha ancora portato ad alcunchè, se non a un bacio almeno qualche massaggio, seppur forzato ci è stato. Nell’ormai sconsolatezza regnante nella casa di Cinecittà i fan di Twitter continua a sostenere che ci sia qualcosa che va al di là della strategia e della uggia tra i due. Nella fattispecie è in tendenza un video in cui Barù dopo aver chiesto a Jessica se avesse preparato la cioccolata calda si è proposto lui di farlo. Nonostante la noia trasudi dal volto di entrambi sui social i “Jerulini” sono scatenati e giurano che ormai la coppia sia a un passo da diventare tale. Sarà così?

Nelle ultime settimane si chiacchiera di una possibile coppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Jessica Selassiè e Barù Gaetani si sono avvicinati parecchio nell’ultimo periodo. Un pò per noia, un pò per strategia i due stanno formando un sodalizio come confermato durante la scorsa puntata, quando la princess (fake?) ha dato mandato ai parenti di partire con una “diffida” nei confronti di Nathalie Caldonazzo, la quale avrebbe detto che le Selassiè “sarebbero protette dagli zingari”. Con tutta la buona volontà del caso si fa fatica a capire sia il senso di queste parole sia il motivo per il quale gli agguerriti “Jerulini” non abbiano ancora pubblicato il video in cui la, seppur maleducatissima, showgirl avrebbe detto queste parole. Nel dubbio, Barù ha affermato che è tutto vero, aggiungendo che nel caso in cui la produzione non decida di “tirare fuori” il video incriminato lui addirittura abbandonerebbe il programma, autosanzionandosi così lui stesso in quanto firmatario di un contratto prima di entrare nella casa di Cinecittà.

