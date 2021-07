Jessica Aidi, fidanzata Marco Verratti/ Per lei ha lasciato la moglie Laura Zazzara

Jessica Aidi: la modella francese tifa Italia

Jessica Aidi è la modella francese fidanzata di Marco Verratti, centrocampista della Nazionale italiana. Nata a Montpellier l’11 luglio del 1992, Jessica Aidi lavora da tempo nella moda sfilando in passerella e come volto di campagne pubblicitarie. Ha partecipato anche al reality show “Les Marseillais à Dubai”, dedicato al mondo della moda in cui lei aveva il compito di trovare lavori ai concorrenti. Prima di diventare la fidanzata di Marco Verratti, Jessica ha fatto anche la cameriera, impiego grazie al quale ha conosciuto il calciatore italiano. I due hanno ufficializzato la relazione nel 2019 e a dicembre 2020 è arrivata la proposta di matrimonio. I due si trovavano in vacanza a Marrakech quando Marco Verratti ha organizzato una romantica sorpresa nel deserto per chiedere la mano della modella: sullo sfondo le loro iniziali scritte con il fuoco e accompagnate da un cuore.

Maurizia Paradiso "Rimasta intrappolata in bagno"/ Attacco di panico con finale hot!

Marco Verratti ha lasciato la moglie Laura Zazzara per Jessica Aidi…

Jessica Aidi ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della romantica proposta, immortalando Marco Verratti inginocchiato ai suoi piedi: “Non avrei mai potuto immaginare che il 2020 potesse finire con una nota così bella. Quella dell’amore incondizionato”, ha scritto la modella. Jessica è molto seguita sui social: su Instagram i suoi follower ammontano a oltre 374mila. In questi giorni la modella non ha mancato di far sentire il suo sostegno al compagno in occasione degli Europei: Jessica è apparsa su Instagram con indosso la maglia azzurra con il numero 11. Ora che la nazionale francese è uscita, Jessica non può che fare il tifo per l’Italia insieme alle altre wags (compagne o mogli dei calciatori), con cui guarda le partite dagli spalti. Per Jessica, Marco Verratti ha lasciato la moglie Laura Zazzara, al suo fianco da dieci anni. Da lei Verratti ha avuto due figli, Tommaso e Andrea.

LEGGI ANCHE:

Hunger Games, il canto della rivolta Parte 1/ Streaming del film su Italia 1Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in crisi?/ Dopo l'idillio, vacanze separate ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA