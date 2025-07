Jessica Alba e Danny Ramirez sono fidanzati: la foto di un bacio conferma tutte le voci.

Jessica Alba ha un nuovo amore. L’attrice ha aperto nuovamente il proprio cuore accanto a Danny Ramirez, un collega perché esattamente come lei fa l’attore. Danny Ramirez è più giovane di Jessica alba avendo undici anni in meno e con il suo fascino latino ha conquistato non solo l’attrice ma anche il pubblico recitando in Trigger Warning. Dopo varie voci di gossip, ora la nuova coppia di Hollywood è ufficiale. Le prime indiscrezioni su una probabile relazione di Jessica alba con Danny Ramirez erano circolate a inizio luglio quandp una fonte ha dichiarato a People che: “Le cose tra i due sono fresche. Si divertono molto assieme“.

Finora, tuttavia, erano rimaste delle semplici voci ma la foto del bacio pubblicata su Instagram da People conferma l’inizio di una nuova e bellissima storia d’amore.

Jessica Alba e Danny Ramirez: la nuova coppia piace a tutti

Come molte colleghe, Jessica Alba preferisce mantenere privata la propria vita sentimentale ma i paparazzi sono sempre pronti ad immortalare i movimenti dei divi di Hollywood e così l’attrice e Danny Ramirez sono stati sorpresi insieme in Messico, a Cancun, durante un viaggio d’amore.

I paparazzi, poi, li hanno sorpresi nuovamente insieme in auto, a Los Angeles, dopo una cena di coppia ed ora è arrivata la foto del bacio che conferma la relazione. Per Jessica Alba si tratta di un nuovo capitolo sentimentale dopo l’addio al marito avvenuto lo scorso 27 dicembre. “Ha ricevuto attenzioni dopo il divorzio. Beh, ne è lusingata“, ha fatto sapere ancora una fonte.