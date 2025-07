Jessica Alba volta pagina dopo il divorzio: chi è la nuova fiamma dell'attrice

Jessica Alba volta pagina dopo la fine del suo lungo matrimonio. Lo scorso gennaio, l’attrice ha annunciato la separazione da Cash Warren, presentando ufficialmente le carte per il divorzio il 7 febbraio 2025, citando le ormai classiche “differenze inconciliabili”. I due erano legati da ben 17 anni e insieme hanno costruito una famiglia con tre figli: Honor, 17 anni, Haven, 13, e il piccolo Hayes, di 7. Nonostante la lunga durata della loro relazione, la rottura sembra essere avvenuta in modo sereno. Il divorzio è stato descritto come “amichevole e rispettoso”, con entrambi gli ex coniugi intenzionati a mantenere un rapporto equilibrato, soprattutto per il bene dei figli.

In particolare, Jessica ha dichiarato di voler intraprendere un nuovo percorso di crescita personale, mentre la priorità condivisa resta quella di continuare a essere genitori presenti e uniti nella co-genitorialità. Nei mesi successivi alla separazione, Jessica sembrava godersi serenamente la sua nuova vita da single. Tuttavia, di recente, l’attrice è stata infatti avvistata al ritorno da una vacanza in compagnia di un giovane e noto attore, alimentando i rumors su un nuovo amore all’orizzonte.

Jessica Alba ritrova l’amore? Ecco chi è la sua nuova fiamma

Ma, chi sarebbe la nuova fiamma di Jessica Alba? Danny Ramirez, attore 32enne, nato a Chicago e cresciuto a Miami da madre messicana e padre colombiano. Nel corso della sua carriera, è apparso in serie come “On my Block” e la seconda stagione di “The Last Of Us”. Recentemente, invece, ha attirato l’attenzione prima apparendo nel film “Top Gun: Maverick” e, soprattutto, intrepretando il ruolo di Joaquin Torres/Falcon in Captain America: Brave New World.

Negli ultimi giorni, poi, Danny è finito al centro del gossip dopo essere stato fotografato insieme a Jessica mentre tornavano insieme da una vacanza a Cancun, in Messico. Stando ad alcune indiscrezioni, però, il loro rapporto è ancora molto nuovo e leggero, tanto che pare non ci sia ancora esclusività tra di loro al momento. A questo punto, non resta che attendere per capire come si evolverà la loro relazione.

