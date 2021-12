Jessica Alves “Amo ancora Giacomo Urtis”/ “Voglio un figlio da lui, me l’ha promesso”

Jessica Alves è ancora innamorata di Giacomo Urtis. Gli amanti del gossip ricorderanno che i due hanno avuto una storia quando Jessica era ancora Rodrigo, il Ken umano. Lui ha poi deciso di avviare la sua transizione in donna e Giacomo gli è rimasto vicino per tutto il tempo, pur ammettendo le insicurezze che questo cambiamento avrebbe comportato nel loro rapporto. I due, alla fine, si sono lasciati, ma Jessica confessa di essere ancora innamorata di lui.

Lulù smaschera Alessandro Basciano: "Ti sei rifatto le labbra?"/ La risposta spiazza…

Intervistata da Spyit, ha infatti ammesso: “Giacomo Urtis? Lo amo ancora. Lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente”. Jessica ha dunque rivelato un aspetto molto intimo del loro rapporto, raccontando di volere un figlio da Giacomo.

Giacomo Urtis/ Il chirurgo conteso tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge?

Jessica Alves ancora innamorata di Giacomo Urtis: “Prima di entrare al GF abbiamo parlato di avere un figlio”

“Da quando è entrato al Grande Fratello Vip non possiamo sentirci e mi manca tantissimo.” ha continuato Jessica Alves nell’intervista. Così ha spiegato: “Noi ci sentivamo spesso, tante volte sono venuta a Milano per stare con lui e, ogni volta, è stato bellissimo. Lui mi ha conosciuta e mi ha amata quando ero Rodrigo ma mi ha anche apprezzata da Jessica. Conosce ogni centimetro del mio nuovo corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani.” Così si è lasciata andare ad una confessione molto privata: “Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio“. Chissà se anche lui svelerà nella Casa del Grande Fratello Vip questo aspetto così intimo del loro rapporto.

LEGGI ANCHE:

Giacomo Urtis massaggia la faccia di Giucas casella con le banane/ "Per una pelle..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA