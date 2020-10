Jessica Alves e Giacomo Urtis paparazzati a Milano/ Foto, ex Ken irriconoscibile

Jessica Alves e Giacomo Urtis paparazzati mano nella mano per le strade di Milano: prosegue la storia d’amore tra l’ex Ken Umano e il chirurgo dei vip? Già in passato i due hanno condiviso un periodo della loro vita come “coppia”, ma sembrerebbe essere rifiorito l’amore tra il personaggio televisivo e il chirurgo dei vip. In realtà a sorprendere è il cambiamento radicale di Jessica Alves che, abbandonati i panni di Rodrigo, ha finalmente realizzato il desiderio di una vita: diventare donna. Un cambiamento importante, anche se nelle foto pubblicate dal The Sun l’ex Ken umano appare davvero irriconoscibile. La conferma arriva anche dai tantissimi commenti sotto il post pubblicato da Giacomo Urtis tra cui si legge: “ma il naso??? È cascato un pezzo? Fa paura” scrive un utente a cui fa eco “Ma quel buco che ha sul mento…??”. Non manca poi il commento di chi, riferendosi ad entrambi, li definisce “i nuovi mostri”, mentre altri utenti sottolineato il naso orrendo di Alves “io capisco tutto……ma porca di quella troia: il NASO ??? mi spiegate come fa a respirare? Dalla bocca giusto” e “ma che naso orrendo le hanno fatto ?! Spero non sia tu l’autore si quel mostro”. Per fortuna c’è anche chi mantiene una posizione neutrale senza ricorrere all’utilizzo di termini sbagliati e scrive: “il risultato é discutibile per carità, de gustibus…. Ma legger commenti quali “scempio” “che schifo” “vomito”, non vi renderà certo persone migliori”.

Giacomo Urtis e Rodrigo “Jessica” Alves: “relazione durata qualche mese”

E’ stato proprio Giacomo Urtis a confermare la storia d’amore con Rodrigo Alves, oggi diventato Jessica Alves. “La nostra relazione è durata qualche mese. Ma in realtà non ci siamo mai detti addio” – ha dichiarato il chirurgo dei vip al settimanale Novella 2000 precisando anche come mai la loro storia è naufragata. “È solo che i nostri rispettivi impegni ci allontanano. Alla fine del 2017 sono andato a trovarlo a Londra, dove vive quando è in Europa: siamo stati molto bene insieme, ma è durata pochi giorni. Mi ha riempito di attenzioni, e se vivesse in Italia e avesse più tempo da dedicare a una storia con me, non nascondo che penserei a un legame importante” – ha detto Urtis che non ha mai nascosto di essere ancora molto legato all’ex Ken umano di cui ha stima infinita: “è una persona seria. In un rapporto cerca stabilità. E, come fidanzato, è l’uomo ideale: dice sempre che cerca un “campesino”, cioè un ragazzo di campagna, un contadino, una persona semplice che non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti, non so perché è iniziata questa storia tra me e lui. Forse perché sono un chirurgo e dunque abbiamo parecchi argomenti di conversazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CentriDIVENTA®_DrUrtisclinic® (@giacomourtis) in data: 6 Ott 2020 alle ore 6:31 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA