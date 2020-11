Jessica Alves, Rodrigo ex Ken Umano, fidanzata Giacomo Urtis/ “Ho paura dell’amore, non del resto…”

Tra Jessica Alves e Giacomo Urtis c’è un rapporto molto speciale. L’ex Ken Umano che è diventata una donna trasformandosi in Jessica, ogni volta che è in Italia, si concede dei momenti in compagnia del chirurgo plastico dei vip che, questa sera, varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 in qualità di ospite speciale. Un rapporto che dura da diverso tempo e che, nelle scorse settimane, ha spinto lo stesso Giacomo Urtis a scrivere una dedica speciale a Jessica. “Mi manchi”, scriveva poche settimane fa il chirurgo dei vip pubblicando una foto in compagnia di Jessica. Tra i due, dunque, è nato ufficialmente l’amore? Dal profilo Instagram della Alves non arriva nessun indizio. Jessica, infatti, pubblica solo foto dei suoi servizi fotografici. Tuttavia, durante la permanenza nella casa, Urtis potrebbe svelare qualche dettaglio in più della sua vita privata.

JESSICA ALVES E GIACOMO URTIS, LA PAURA DELL’AMORE DEL CHIRURGO DEI VIP

Giacomo Urtis racconterà i dettagli del suo rapporto con Jessica Alves nella casa del Grande Fratello Vip 2020? In una delle ultime paparazzate, i due si sono mostrati mentre passeggiavano mano nella mano. Un gesto che esprime l’affetto che lega il chirurgo plastico dei vip e l’ex Ken umano. Su Instagram, nel frattempo, Urtis è solito mettersi a nudo e, nella didascalia che accompagna una delle sue ultime foto, ha reso nota la sua paura per l’amore. “Ho paura dell’amore. Non del resto”, ha scritto Urtis. La sua paura sarà la stessa di Jessica Alves? I followers del chirurgo e di Jessica sono pronti a seguire Giacomo al Gf Vip. Lo farà anche la Alves?

