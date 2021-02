Jessica Alves si opera in Thailandia/ “Domani mi sveglierò donna”: annuncio a Le Iene

Jessica Alves a sorpresa annuncia in diretta a Le Iene di essere pronta all’ultimo step di transizione per diventare donna. In diretta da Bangkok, l’ex Ken Umano è in attesa dell’intervento finale con cui realizzerà il sogno della sua vita: essere una donna. Con lei nella capitale della Thailandia c’è l’inviato Alessandro Di Sarno pronto a raccontare gli ultimi istanti da uomo del Ken Umano. “Domani Jessica diventerà una donna a tutti gli effetti” – rivela l’inviato del programma di Italia 1. Poi è l’ex concorrente del Grande Fratello a raccontare l’emozione della vigilia dell’intervento: “ciao, sto bene, abbastanza emozionata e sono felice perchè domani mi sveglierò donna”. Una scelta importante quella fatta da Jessica che pochi mesi fa, ospite del salotto di Barbara D’Urso, aveva già confessato il desiderio di diventare donna. “Questa è la decisione giusta per me, è la cosa migliore che sto facendo nella vita per me stesso, grazie a Dio che ho una famiglia favolosa, qui in Italia, a Londra, in tutto il mondo, ovviamente sto ancora facendo il mio percorso. Non è facile cambiare genere, in un mese o in un anno, ma sto arrivando, piano piano” ha detto il personaggio televisivo parlando del cambio di sesso.

Jessica Alves diventa donna: “ancora sto imparando a camminare sui tacchi”

Una transizione lunga quel di Jessica Alves che, sempre nel salotto di Barbara D’Urso, ha replicato alla domanda della giornalista Candida Morvillo che le ha chiesto: “questo percorso è davvero una scelta interiore o è soltanto una transizione verso un altro giocattolo, un altro fenomeno da circo?”. L’ex Ken Umano ribatte: “sono d’accordo con te, con tutto quello che hai detto. Io un anno fa ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando a camminare sui tacchi, ancora sto imparando che tipo di donna sono io, dove trovare i vestiti, sì forse sono una donna un po’ troppo erotizzata adesso, prendo tante medicine, ormoni”. In realtà questa decisione è stata a lungo ponderata da Jessica che ha concluso dicendo: “già da quando ero maschio ci sono tante persone che mi amano e che mi adorano, che mi seguono su Instagram che mi guardano nella tv in tutto il mondo dove vado, però non voglio essere un esempio di chirurgia, perché ovviamente chirurgia non è una cosa sana da fare, però io ho avuto bisogno di seguire un percorso nella mia vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA