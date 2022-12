Jessica Alves: “Voglio diventare mamma”/ “Mia sorella è disposta ad aiutarmi con…”

Jessica Alves e il desiderio di maternità

Jessica Alves vuole diventare mamma e confessa di voler fare l’impossibile pur di realizzare quello che è il suo più grande sogno. Diventata famosa in Italia come il Ken umano, Jessica ha completato la sua trasformazione in Barbie sottoponendosi a cento interventi di chirurgia estetica spendendo in vent’anni più di un milione di euro. Ora il sogno resta quello di diventare madre. “Mi manca solo un bravo fidanzato. Trovarlo è una vera impresa. Ci sono tanti pretendenti, ma vogliono solo divertirsi, non certo mettere su famiglia”, racconta Jessica a Nuovo in Famiglia.

Pur non avendo un fidanzato, Jessica sente forte il desiderio di diventare mamma anche per l’età perchè il prossimo anno “avrò 40 anni. In più, in Brasile, ho una bellissima casa con la piscina e spesso immagino di avere bambini che giocano in giardino. Mi intristisco se immagino il mio futuro da sola in questa casa”, ha aggiunto.

Jessica Alves mamma grazie alla sorella?

Per realizzare il desiderio di diventare mamma, Jessica Alves può contare sul totale appoggio della sorella Daniela che sarebbe pronta a sottoporsi all’inseminazione artificiale. “Mia sorella Daniela è disposta ad aiutarmi sottoponendosi ad inseminazione artificiale per partorire un figlio mio“, ha spiegato la Alves.

Jessica, inoltre, racconta di aver parlato con la propria famiglia del desiderio trovando totale appoggio. “Siamo cattolici e per noi è fondamentale allargare la famiglia. Purtroppo, mio padre è morto due anni fa: siamo rimaste io, mia sorella e mia madre. Loro vivono a San Paolo e io faccio avanti e dietro da Londra”, conclude sperando di poter presto diventare mamma.

