Jessica Antonini “Davide Lorusso gay? Mia impressione”/ “Potrebbe avere altri gusti”

Jessica Antonini torna a parlare della rottura con Davide Lorusso, il corteggiatore che ha scelto a Uomini e Donne. In particolare, è tornata anche sulla copertina di Nuovo che tanto ha fatto discutere, in quanto si è insinuato che il giovane sia gay. «Faccio questa diretta, così mettiamo in chiaro le cose», la premessa dell’ex tronista, che ha fatto una diretta Instagram per dare la sua versione. Ed è partita chiarendo che la loro relazione è stata vera. «La scelta l’avete vista tutti, a me sembrava che tutto stesse andando bene. Ero realmente presa, mi sono aperta tanto con Davide, abbiamo fatto tanti sacrifici, mi sono tanto legata alla sua famiglia e mio figlio si era legato tanto a lui». E quindi si è difesa dalle accuse: «Preciso per chi ha scritto che questa storia era falsa e non ci siamo mai visti che è falso, perché avevo il mio armadio da Davide. Sono sempre salita, avevamo fatto dei progetti, ho prenotato una vacanza per i miei 30 anni, abbiamo coinvolto le famiglie». Poi è entrata nel merito dei loro problemi, spiegando che Davide Lorusso aveva dato segni di distacco un paio di mesi prima alla loro rottura di un mese fa. «Parlando di futuro è sparito all’improvviso, e pensavo di averla risolta. Mi ha detto che aveva avuto un momento di paura. Era stato lui a Capodanno a dire davanti ai miei amici che dovevamo prendere una decisione che stavamo spendendo troppo stando a distanza».

JESSICA ANTONINI “DAVIDE GAY? AVEVAMO PROBLEMI E…”

Jessica Antonini era convinta di aver risolto i problemi con Davide Lorusso, ma tutto è cambiato un mese fa. E durante la diretta Instagram finisce anche per rispondergli direttamente: «Sta scrivendo che lo sto sputtanando, ma non è così, anche se lo vorrei fare perché è imbarazzante anche per me». Inoltre, ha rivelato di aver avuto «tantissime segnalazioni di notte e di giorno che mi dicevano cose sue di quando io non c’ero». Un’altra cosa che l’ha innervosita. E si arriva al dunque. «Lo vedevo molto distaccato, abbiamo parlato e lui mi ha detto che era un po’ freddo verso di me, come ho dichiarato al giornale. Anche in intimità c’erano dei problemi, perché era molto freddo e distaccato e per una donna non è bello. Può darsi che io non gli piaccia più, può darsi che abbia un’altra o abbia altri gusti». Ed è a questo punto che fa riferimento all’intervista al settimanale Nuovo: «Non c’è niente di male, secondo me lui li ha e non lo sa. Non è un’accusa, ma è giusto che mi faccia la mia idea. Non volevo assolutamente accusare o sputtanare». A chi le dice in diretta che bisognerebbe ascoltare entrambe le “campane”, l’ex tronista di Uomini e Donne ricorda che Davide Lorusso non l’ha neppure chiamata per un chiarimento ne ha replicato pubblicamente. «Non mi sembra che lui abbia avuto il coraggio di chiamarmi o replicare. Io ho suonato la campana perché non ho nulla da nascondere, lui no».

“DAVIDE MI HA PRESA IN GIRO. LE SEGNALAZIONI…”

Jessica Antonini su Instagram racconta che Davide Lorusso è sparito dopo il loro ultimo incontro, quindi lei ha deciso di spedirgli la roba di lui che aveva in casa e di bloccarlo sul WhatsApp. «Mi è sembrata una grandissima presa per il culo». Nel frattempo ha vissuto un grave lutto, le è morta un’amica. «Io ho passato dei brutti momenti, perché ero arrabbiata per lui e poi è arrivato questo lutto. Mi sono totalmente chiusa. Ho aspettato che Davide si presentasse a casa o mi mandasse un messaggio di condoglianze». Ma quella chiamata non è mai arrivata. Poi è andata a Milano Marittima e per questo ha subito delle pesanti critiche. «Poi Davide mi ha chiamata, mi ha chiesto scusa. Ma sentire un uomo che dice di non essere mai stato sicuro, che lui nelle relazioni si comporta così, mi ha detto che non ha le pal*e. Forse ho detto delle parole di troppo, insultandolo, ma perché ero arrabbiata». Quindi, ha chiesto scusa ad Amedeo Venza e Deianira Marzano che aveva attaccato e insultato: «Sono andata a fondo della ragazza che hanno tirato fuori, alcuni messaggi erano stati cancellati. Le ha scritto pure giorni prima della scelta. Lei ora ha la sua vita, siamo diventate quasi amiche, le chiedo scusa per averla insultata».

Tornando alla questione della presunta omosessualità di Davide Lorusso, ha ribadito: «Ho detto che è una mia impressione, penso di poterlo fare. Non sto infangando nessuno. Io ho detto che secondo me non lo sa, ma magari gli piace qualcos’altro. Io lo vedo confuso anche da quel punto di vista. Mi sono mandati screen dove lui faveva battutine a persone che mi insultavano, in cui fa il cretino con le altre». Il rammarico è di aver sprecato un’occasione di trovare l’uomo giusto a Uomini e Donne. E quindi ha ringraziato Riccardo Signoretti per l’intervista, dicendo di essere stata tranquillizzata da lui per l’eco che ha avuto l’intervista e la copertina. Quindi, ha smentito una relazione con Fabrizio Corona, con il quale ha semplicemente lavorato in quanto è modella.



