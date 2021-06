Jessica Antonini: “Davide mi ha lasciata di punto in bianco”/ “A Uomini e Donne…”

Jessica Antonini affida alle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne il suo sfogo dopo la fine della storia con Davide Lorusso. L’ex tronista è stata la prima tronista della stagione che si è conclusa da poche settimane a lasciare il programma di Maria De Filippi per vivere la sua storia d’amore con Davide Lorusso. Dopo pochi mesi, però, la favola di Jessica è finita e, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, l’ex tronista racconta la propria delusione per l’atteggiamento dell’ex fidanzato. “Mi sono fatta delle illusioni. […] – ha dichiarato l’ex tronista – Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni […]”, si è sfogata l’ex tronista che non si aspettava un simile comportamento dall’ex compagno.

“Al mio fianco evidentemente non avevo un uomo intenzionato a prendere questa relazione sul serio. A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito, non mi ha più chiamata, neppure quando è venuta a mancare la mia migliore amica. Così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel’ho spedita a casa”, ha aggiunto.

Jessica Antonini: “Davide Lorusso? Non voglio più alcun contatto”

Dopo essere sparito, Davide Lorusso si è rifatto vivo con Jessica Antonini a cui avrebbe raccontato di non sentirsi più sicuro del loro rapporto. L’ex tronista racconta di aver capito di avere capito di aver incontrato una persona che si è dimostrata “più immatura di quanto credessi, soprattutto perché non solo è stato scorretto con me, ma anche con mio figlio che ci è rimasto molto male”. Ad oggi, Jessica è concentrata su suo figlio e sulla propria vita aggiungendo di non pensare affatto all’amore. “Non voglio aver alcun contatto con lui. Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”, ha concluso l’ex tronista.

