Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono lasciati?/ La coppia di Uomini e donne…

Storia al capolinea tra Jessica Antonini e Davide Lorusso? Dopo i rumors delle scorse settimane, dai social, arrivano indizi su una presunta crisi di coppia che avrebbe portato l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ad allontanarsi. Per il momento, tuttavia, non ci sono annunci ufficiali, ma solo indizi che stanno scatenando la preoccupazione dei fans della coppia nata durante la prima parte della stagione del programma di Maria De Filippi che si è appena conclusa. I fans più attenti, infatti, hanno notato come Davide e Jessica non si seguino più su Instagram. Un indizio che potrebbe indicare l’esistenza di una piccola crisi sentimentale in atto. Tuttavia, come sottolinea Isa e Chia, anche gli sfogi di Jessica sui social non farebbero che alimentare la preoccupazione dei fans, sicuri che tra i due ci sia stato un piccolo allontanamento.

Uomini e Donne/ News 8 giugno: Nicola Vivarelli innamorato? Sui social...

Jessica Antonini e Davide Lorusso, solo una piccola crisi?

La scelta di Jessica Antonini e Davide Lorusso è stata tra le più veloci nella storia di Uomini e Donne. La tronista che ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, dopo poche settimane dall’inizio del suo percorso sul trono, ha deciso di lasciare la trasmissione per vivere la storia con Davide. Tutto sembrava andare a gonfie vele, ma nelle ultime settimane, i fans hanno notati strani sfoghi da parte di Jessica. “Alla fine è tutto qui. Mi conosco. Non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida… O gela… O brucia”, ha scritto l’ex tronista sui social. Inoltre, come fa sapere Isa e Chia, di fronte al commento di una ragazza che le avrebbe detto di essersi salvata, avrebbe risposto: “Lo puoi dire forte”. Cosa sta accadendo, dunque, tra Davide e Jessica? Tra i due c’è una vera crisi? Ai posteri l’ardua sentenza.

LEGGI ANCHE:

Giulia Latini “ho imparato ad amarmi”/ Ex Uomini e Donne “Ora mi accetto e mi stimo”Uomini e Donne/ News 6 giugno, Angela: "Luca ed Elisabetta? Non sarei obiettiva"

© RIPRODUZIONE RISERVATA