Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono lasciati?/ Uomini e Donne, l’ultima foto…

Storia al capolinea tra Jessica Antonini e Davide Lorusso? L’ex tronista di Uomini e donne e l’ex corteggiatore sarebbero in crisi. Jessica è stata una delle prime troniste della stagione di Uomini e Donne che si conclude oggi. Dopo le prime esterne con Davide, Jessica ha deciso di chiudere subito il suo percorso sul trono scegliendo immediatamente Davide per cominciare a vivere una storia con lui. Lontani dalle telecamere del programma di Maria De Filippi, Davide e Jessica si sono innamorati. Sui social si sono mostrati spesso insieme, felici, sorridenti e innamorati, ma nell’ultimo periodo, i due starebbero vivendo un periodo particolarmente difficile. Da qualche tempo, la coppia non si mostrerebbe più insieme sui social scatenando i dubbi dei fans. A svelare cosa starebbe accadendo tra Jessica e Davide è Amedeo Venza.

Jessica Antonini e Davide Lorusso, le voci sulla rottura dopo Uomini e Donne

Tra Jessica Antonini e Davide Lorusso è in atto una crisi o si sono lasciati? I diretti interessati, per il momento, non commentano le voci, ma secondo Amedeo Venza, i due starebbero attraversando un periodo delicato. “Storia giunta al capolinea quella tra Jessica e Davide. Un rapporto intenso, durato 9 mesi tra alti e bassi, fatto di vita reale, convivenza e quotidianità. Ma a quanto pare non ha raggiunto la giusta dimensione. Attendiamo conferme o smentite”, ha scritto Amedeo Venza. L’ultima foto di Davide e Jessica che vedete qui in alto è stata pubblicata dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne e risale allo scorso 13 marzo. La coppia, dunque, romperà il silenzio nelle prossime ore per smentire o confermare la rottura?

