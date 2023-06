Jessica Antonini, frecciatina a Giulia Cavaglià/ “Altri due sponsor e ti rifai pure l’intestino”

Jessica Antonini e la frecciatina a Giulia Cavaglià

Giulia Cavaglià, con un post pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, ha annunciato la fine della sua storia con Federico Chimirri. “Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”. Queste le parole di Giulia Cavaglià a cui sono seguite quelle di Deianira Marzano che ha pubblicato lo screenshot di una conversazione avuta con Federico Chimirri in cui quest’ultimo spiegava di aver litigato con Giulia e di averla provocata dicendole di avere un’altra.

Dopo l’accaduto, sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini, ha commentato la situazione lanciando una frecciatina alla Cavaglià. “Altro giro altri follower! Dovrebbe essere firmata Cavaglià cit. Ma se le prende l’attacco di panico per l’aereo figurati per le corna! Daje, Giulia! Altre due sponsor e ti rifai pure l’intestino e arriverai ad essere carina”, le parole della Antonini.

Federico Chimirri rompe il silenzio

Il post con cui Giulia Cavaglià ha annunciato la fine della sua storia d’amore non ha provocato solo la reazione di Jessica Antonini, ma anche quella di Federico Chimirri che ha rotto il silenzio con un lungo post pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram con cui ha spiegato la propria versione dei fatti.

“Ho un carattere di mer*a. Non riesco mai ad esprimere a pieno le mie emozioni. A volte posso passare dall’essere dolce a stron*o in due secondi. Quando mi arrabbio rispondo sempre male. Dico tutto ciò che mi passa per la testa, non mi piace girare intorno alle cose. Sono molto paziente, ma se arrivo al limite allora scoppio e divento cattivo. So di essere un disastro pieno di problemi, eppure preferisco essere così che falso come la maggior parte delle persone che conosco. Chi mi conosce sa”, le parole di Federico.

