Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso/ Uomini e Donne, niente petali in studio…

La nuova stagione di Uomini e Donne è cominciata da poco e abbiamo già la prima scelta. A farla è Jessica Antonini, che comunque aveva dato già l’impressione di essere una tronista che non avrebbe allungato troppo i tempi. Pragmatica e impulsiva, ha da subito mostrato un grande interesse Davide Lorusso, senza mai nasconderlo. Se i predecessori hanno spesso adottato delle tattiche per nascondere il proprio interesse, Jessica Antonini invece non ha usato strategia. E così, stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, oggi durante la registrazione è entrata in studio e dopo un breve riepilogo si è subito fatta avanti facendo la sua scelta. Facile immaginare lo stupore in studio, anche se non è stato poi troppo, visto che si era subito capito l’interesse della donna per il suo bel corteggiatore. La scelta comunque nella forma è stata poco romantica. Non ci sono stati i petali, visto che la scelta è stata fatta su due piedi.

UOMINI E DONNE, JESSICA ANTONINI HA SCELTO DAVIDE LORUSSO

Nessun bacio poi tra Jessica Antonini e Davide Lorusso dopo la scelta, ma solo grandi abbracci, stando a quanto anticipato da Il Vicolo delle News. I telespettatori ora si interrogano, anche via social, sull’evoluzione dei troni di Uomini e Donne. Quello di Jessica Antonini è un caso isolato o le scelte saranno più “rapide” quest’anno? Questa risposta arriverà solo col tempo, ma gli appassionati del programma di Maria De Filippi hanno imparato che molto dipende dalla personalità dei tronisti e dai corteggiatori. I colpi di fulmine nella storia di Uomini e Donne non sono mancati, così come le scelte fulminee, quindi quella di Jessica Antonini si inserisce in questo filone. Ma bisogna anche capire se Sophie Ginevra Codegoni resterà l’unica tronista donna per il momento o se la redazione correrà ai ripari con un nuovo trono. La domanda più difficile riguarda invece la nuova coppia: durerà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA