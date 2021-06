Jessica Antonini “Ho chiuso con Davide, lui non lo sa ma è gay“/ Ex Uomini e Donne…

Jessica Antonini, dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Davide Lorusso, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo in cui, come anticipa il direttore Riccardo Signoretti, ha rilasciato delle clamorose rivelazioni sull’ex fidanzato, scelto al termine della sua brevissima avventura sul trono di Uomini e Donne. “Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi. Un racconto da non perdere, in edicola sul prossimo numero di NUOVO”, scrive Riccardo Signoretti su Instagram pubblicando la foto della copertina, ma cosa ha dichiarato l’ex tronista del programma di Maria De Filippi? “Ho chiuso con Davide, lui non lo sa ma è gay“, è il titolo della copertina del prossimo numero di Nuovo.



Jessica Antonini: "Davide mi ha lasciata di punto in bianco"/ "A Uomini e Donne..."

Jessica Antonini, rivelazioni su Davide Lorusso

Non è finita bene tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. L’ex tronista di Uomini e Donne che, sulle pagine di Nuovo si è lasciata andare a clamorose rivelazioni come fa sapere Riccardo Signoretti, già sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, si era lasciata andare ad uno sfogo non nascondendo la sua amarezza per la fine di una storia in cui aveva creduto fortemente. “C’erano dei problemi anche nella nostra intimità. Ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po’ di pazienza. Non voglio aver alcun contatto con lui“, aveva raccontato. Come replicherà Davide Lorusso? L’ex corteggiatore non si è ancora espresso. In compenso, tuttavia, pare abbia cancellato le recenti foto con Jessica.

