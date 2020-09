Jessica Antonini “minaccia” Davide a Uomini e Donne/ “Se esci con Sophie, te ne vai”

Jessica Antonini avvisa Davide Lorusso, il corteggiatore battezzato come il Can Yaman italiano. Durante l’ultima esterna fatta, Davide ha raccontato a Jessica che uscirebbe con Sophie Codegoni per dirle delle cose. La Antonini, non avendo alcuna intenzione di condividere i suoi corteggiatori con la collega Sophie, invita Davide a dire ciò che deve in studio. “Con Sophie non uscirai mai o te ne vai. Tu sei qui a fare il corteggiatore, altrimenti facevi la domanda come tronista”, afferma decisa Jessica. “Ho una curiosità nei confronti di Sophie, ma uscirei con lei solo per curiosità. Se dovessi uscire due volte con lei ci sarebbe interesse e a quel punto me ne andrei io“, risponde Davide lasciando perplessa non solo Jessica, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari che cominciano ad avere dubbi sul suo reale interesse per la Antonini.

JESSICA ANTONINI CONTRO DAVIDE A UOMINI E DONNE

Jessica Antonini prova un forte interesse per Davide, ma non nasconde di non fidarsi di lui. La voglia di Davide di fare un’esterna con Sophie le ha lasciato molti dubbi. Sophie, da parte sua, però, non ha alcuna intenzione di uscire con Davide, convinto che voglia semplicemente usarla per scatenare la gelosia di Jessica. “Dopo le cose importanti che ha detto a Jessica, dopo solo due esterne, non ci uscirei mai”, ammette Sophie che non ha alcuna intenzione di mettersi tra Jessica e Davide. Contrariamente a Davide, Simone dice che non uscirebbe mai con Sophie. “Loro hanno avuto un’esterna dove si sono raccontati tanti e non avrebbe senso un’esterna con me”, ha puntualizzato la Codegoni. “Io mi sono schierato e mi piaci tu”, conclude Davide cercando di rassicurare Jessica.



