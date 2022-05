Jessica Antonini, nuovo fidanzato per l’ex di Uomini e Donne/ Dopo Davide LoRusso è…

Jessica Antonini ha un nuovo amore. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata una delle protagoniste più discusse degli ultimi anni e aveva lasciato lo studio di Canale 5 assieme a Davide LoRusso. La loro storia si è però conclusa poco tempo dopo e non nel migliore dei modi, tanto che non sono poi mancati nei tempi successivi alla rottura accuse a distanza. Oggi per. Davide è un capitolo definitivamente chiuso per la Antonini: nella sua vita c’è infatti un nuovo fidanzato.

RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ Scontro con Gloria: "Ti è bastato poco per..."

La giovane romana infatti ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nella quale sono racchiusi momenti felici assieme al suo nuovo compagno. Un video che Jessica ha accompagnato ad una dichiarazione d’amore con la quale ufficializza anche la sua nuova storia d’amore.

Jessica Antonini, chi è il nuovo fidanzato?

“Non ci credevo neanche io e invece è proprio vero. – ha esordito Jessica Antonini nel messaggio che accompagna il video che li mostra insieme in vari momenti trascorsi; poi continua – La vita è quello che ti accade mentre sei presa a pensare ad altro. Non hai fatto altro che amarmi dal primo sguardo, non hai fatto altro che corteggiarmi, viziarmi, abbracciarmi, rassicurarmi, supportarmi e sopportarmi. Sei pieno di cose belle dentro che tutti gli uomini dovrebbero avere. Sei l’uomo che auguro a tutte le donne. Tua Tata” Jessica Antonini sta dunque vivendo un momento molto felice della sua vita grazie a questo misterioso uomo di cui, al momento, preferisce non svelare l’identità.

ALESSANDRO VICINANZA, LITE CON ARMANDO A UOMINI E DONNE/ "Non fare lo splendido..."

LEGGI ANCHE:

Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?/ "A Uomini e Donne non risponde"

© RIPRODUZIONE RISERVATA