JESSICA ANTONINI, OGGI LA SCELTA A UOMINI E DONNE?/ “Con Davide ho l’ansia” Nicola…

Jessica Antonini, con un vestito rosso e i tatuaggi in mostra, si siede al centro dello studio. Prima di accogliere Davide, Jessica legge tutta la chat con Davide che poi entra. Jessica non nasconde di avere gli occhi a cuoricino e ammette di essere spesso in ansia prima di vederlo. “Quando sono dietro le quinte in attesa di entrare in studio sono in ansia e non vedo l’ora di vederlo e di entrare in studio”, ammette Jessica. “C’è un imbarazzo meraviglioso”, commenta Gianni Sperti che tifa per la Antonini e Davide come coppia. Dopo aver visto l’esterna in cui Davide ha fatto capire a Jessica di volerla baciare. “Non accetto minacce per farti dare un bacio”, scherza Jessica che, a sua volta, ammette che le piacerebbe restare sola con Davide senza telecamere. La Antonini, poi, ha anche discusso con Nicola Vivarelli che l’ha accusata di essere una maleducata per aver dato della “nonna” a Gemma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

JESSICA ANTONINI INNAMORATA DI DAVIDE?

Gesto speciale di Jessica Antonini per Davide Lorusso. Nella puntata di Uomini e Donne, dopo aver assistito al confronto tra Davide Antonini, Selene e Beatrice, Jessica Antonini si accomoderà al centro dello studio per quello che dovrebbe essere l’ultimo confronto con Davide Lorusso prima della scelta finale. Il colpo di fulmine che ha travolto Jessica e Davide è stato immediato ha portato immediatamente sia la tronista che il corteggiatore ad esporsi ammettendo di provare un sentimento che, esterna dopo esterna, è diventato sempre più forte. Nonostante il suo percorso sul trono sia iniziato poco più di un mese fa, la tronista si è subito concentrata sulla sua conoscenza con Davide. Solo Simone ha distratto temporaneamente Jessica che, però, non ha mai perso di vista il suo obiettivo ovvero Davide.

IL TATUAGGIO DI JESSICA ANTONINI PER DAVIDE

Tra Jessica Antonini e Davide Lorusso, il pubblico di Uomini e Donne è convinto che quella più presa sia la tronista. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la tronista deciderà di fare un tatuaggio per ricordare per sempre un’esterna particolare fatta con Davide. Il corteggiatore, infatti, conoscendo la passione di Jessica per le rane, ne farà disegnare una sul polso della tronista che deciderà di rendere quel disegno un tatuaggio. Da amante dei tatuaggi e da tatuatrice esperte, sarà un gesto importante che confermerà il sentimento sempre più forte che Jessica prova per Davide. Sarà il gesto con cui la tronista annuncerà implicitamente di essere ad un passo dalla scelta finale?



© RIPRODUZIONE RISERVATA