Jessica Antonini, Uomini e Donne/ “Davide non lo capisco, vorrei eliminarlo…”

Scintille a Uomini e Donne tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. Tra la tronista e il corteggiatore, il feeling è evidente. “Ieri sera pensavo di eliminarlo e ho chiesto di vederlo. Sono incavolata nera. C’è qualcosa che mi piace. Io non sono per niente fisica e con lui mi butto e lo abbraccio spesso“, racconta Jessica. Maria De Filippi spiega che la Antonini considera Davide un po’ finto e troppo concentrato sul meccanismo. “Quando si siede tra i corteggiatori non lo vedo contento. Eppure io gli ho dato tanti segnali per fargli capire il mio interesse“, aggiunge ancora Jessica. “Anch’io ero incaz*zato perchè è uscito quel discorso su Sophie e non capisco perchè se il discorso su Sophie ti abbia dato così fastidio, non me l’abbia detto subito, ma hai aspettato di arrivare in puntata e mettermi in difficoltà”, si difende Davide.

JESSICA ANTONINI CONTRO DAVIDE LORUSSO: “NON TI VOGLIO METTERE IN DIFFICOLTA'”

Jessica Antonini ribadisce il suo interesse nei confronti di Davide Lorusso spiegando di non aver mai voluto metterlo in difficoltà tirando fuori l’argomento Sophie Codegoni. “A me è sempre interessata Jessica sin dall’inizio”, si difende il corteggiatore che ribadisce di non essere mai stato interessato a Sophie che, però, non crede affatto a Davide così come Tina Cipollari, convinta che Davide abbia fatto un passo indietro rivelando di non essere mai stato interessato a Sophie perchè Jessica stava per eliminarlo. Nonostante i mille dubbi e la poca fiducia, Jessica decide di non eliminarlo e dargli una nuova possibilità. “Davide, però, deve dimostrarmi che c’è“, conclude la tronista.



