Jessica Antonini, Uomini e Donne/ Ultima esterna con Davide prima della scelta?

Ultima esterna per Jessica Antonini e Davide Lorusso prima della scelta nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 24 settembre? L’avventura della tronista dagli occhi di ghiaccio è già finita, ma il pubblico avrà modo di vederla in trasmissione ancora per qualche giorno. Il feeling tra Jessica e Davide, nonostante il recente litigio causato da un’incomprensione, continua. La Antonini non ha mai nascosto di essere profondamente interessata al corteggiatore che ricorda l’attore turco Can Yaman anche se ha ammesso di non fidarsi ancora di lui. La tronista e il corteggiatore, dunque, torneranno al centro dello studio nella puntata odierna per commentare la nuova esterna che, dalle anticipazioni, sarà emozionante e romantica?

JESSICA ANTONINI E DAVIDE LORUSSO, ESTERNA ROMANTICA A UOMINI E DONNE

Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, una delle ultime esterne di Jessica Antonini e Davide Lorusso prima della scelta che ha spiazzato pubblico e redazione del dating show di canale 5, sarà molto romantica ed emozionante. I due saranno sempre più vicini e faranno fatica a nascondere il sentimento che sta nascendo e che sembra già molto forte. La tronista e il corteggiatore si cercheranno con lo sguardo anche in studio ballando insieme e confermando di essere molto presi l’uno dall’altra. Sia per Jessica che per Davide, come hanno confermato personalmente in studio, si è trattato di un colpo di fulmine. Dalla prima esterna, il feeling tra Jessica e Davide non è passato inosservato e nella puntata odierna, la tronista e il corteggiatore potrebbero lasciarsi andare a dichiarazioni importanti.



