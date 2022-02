Jessica asfalta Lulù “Hai fatto cose peggiori… Hai fatto venire la febbre a Manuel”/ Insorge il web

Jessica Selassiè perde la pazienza con la sorella Lulù poche ore prima della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Tutto accade quando Lulù Selassiè, in preda all’ansia, chiede a Miriana Trevisan di far capire al pubblico il crollo emotivo che, negli scorsi giorni, l’ha portata ad avere uno sfogo facendo saltare anche l’appuntamento con la radio del Grande Fratello. Miriana ha spiegato a Lulù di non poterla difendere a prescindere e che, se in puntata Alfonso Signorini affronterà l’argomento, esprimerà il proprio punto di vista senza difenderla. “Non ti ho chiesto di difendermi, ma di comprendermi”, ha puntualizzato Lulù in lacrime.

“Manuel aveva ragione quando mi ha detto che gli dispiaceva andare via perchè senza di lui sarei stata sola”, ha aggiunto Lulù che, poi, notando l’arrivo della sorella Jessica, ha chiesto l’intervento di quest’ultima che, conoscendola, può spiegare meglio il motivo del suo crollo. Jessica, però, si è lasciata andare ad una dichiarazione che ha spiazzato la stessa Lulù.

Dopo aver chiesto a Miriana Trevisan di aiutarla a far capire che il suo è stato un crollo, Lulù Selassiè si rivolge direttamente a Jessica: “Puoi aiutarmi a far capire cosa voglio dire? Tu prendi e te ne vai. Clarissa mi avrebbe aiutata“. “Non hai bisogno di essere difesa. La gente lo capirà”, ha risposto inizialmente la maggiore delle sorelle Selassiè.

Poi, per far capire alla sorella che quanto accaduto in settimana durante il momento della radio non è così grave come fatti accaduti nei mesi scorsi, ha aggiunto: “Hai fatto cose peggiori… Hai fatto venire la febbre a Manuel”. Le parole di Jessica hanno scatenato la forte reazione dei fan di Lulù, furiosi per il commento sulla storia d’amore tra Lulù e Manuel.

Jessica INDECENTE a ripetere come nulla fosse l’accusa più brutta e infamante rivolta a Lulù!

È regredita a una versione egoista, menefreghista, insensibile, superficiale e degradata di sé stessa.#FairyLulu #GFVIP https://t.co/V3oSnhhY5y — ISola (@Penombra_90) February 7, 2022





