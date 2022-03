Jessica, Barù la sorprende dopo il Gf vip/ Lo chef accende la lovestory?

Grande fratello vip 6, Jessica Sélassié e Barù Gaetani tornano vicini: il gesto dello chef

I Jeru (come sono definiti Jessica Sélassié e Barù Geaetani dai fan, ndr) riaccendono le speranze generali su una loro possibile lovestory, dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con la conoscenza intima avviata nella Casa del Grande fratello vip 6, che i due hanno portato avanti fino alle semifinali del reality, quando Barù Gaetani e Jessica Sélassié sono apparsi ai ferri corti tra loro, dal momento che lo chef ha preso le distanze dalla princess smentendo le voci che lo vedevano nutrire un interesse verso di lei, rispetto ad un possibile futuro di coppia. Jessica, così come anticipato dalle scommesse dei bookmakers, si è però guadagnata la “rivincita ” verso lo chef, aggiudicandosi la vittoria finale del gioco dei vipponi e, intanto, potrebbe anche aver riconquistato il cuore dello chef che l’ha fatta capitolare nella Casa, dove in più occasioni lei ha palesato di essere invaghita di lui e di non volerlo al fianco se non come suo compagno e non come un amico. Se in un primo intervento post-Grande fratello vip, di coppia, a Verissimo, Barù chiarisce la sua posizione (che raggela i cuori dei fan dei Jeru) di non voler nient’altro che una semplice amicizia con la princess, Jessica invece si mostra speranzosa che lo chef possa decidersi ad avviare una storia d’amore seria con lei, al di là dell’attrazione fisica palesatasi tra loro nel gioco condotto nella Casa.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022/ Blind e Morise in coppia: Patrizia va via...

Ma tutto potrebbe evolvere secondo i piani di Jessica, alla luce di un dettaglio che farebbe pensare, in queste ore, ad un “ritorno di fiamma” tra i Jeru. Quale? Secondo quanto ripreso dagli utenti su Twitter Jessica Sélassié ha -in questi giorni di fine marzo 2022- avviato una diretta su Instagram condivisa con gli internauti, dove si è a quanto pare aggiunto Barù Gaetani, in modo del tutto inaspettato per la princess etiope. Una svolta che a detta di alcuni internauti, nel web, sarebbe l’indicatore di un sentimento che lo chef nutrirebbe verso l’etiope. Come riprende Leggo dell’intervento a sorpresa di Barù Gaetani per Jessica Sélassié, lo chef si è riavvicinato con fare sospetto verso la princess per l’occasione web, e se da una parte c’è chi -tra gli internauti- è pronto a scommettere che lui voglia strumentalizzare la conoscenza avviata in tv con la principessa per visibilità a fin di business, dall’altra che chi nel web invece scommetterebbe su un prosieguo del sospetto “flirt” tra i due ex gieffini sorto nella Casa.

Jessica, Clarissa e Lulù si separano, crisi o scelta?/ Ecco cosa succede tra le sorelle...

Barù Gaetani sorprende Jessica Sélassié dopo il Grande fratello vip: cosa succede?

Nel corso della diretta che potrebbe rivelarsi “galeotta” per i Jeru, Barù Gaetani ha incalzato Jessica Sélassié tra il serio e il faceto sui suoi gusti in fatto di specialità culinarie, lasciando credere a molti internauti di voler fare avances alla diretta interessata usando il suo inconfondibile savoir faire: “Ti piace la pasta con le cipolel?”. “Ah, ma me lo chiede Barù … Ovviamente non mi piace la cipolla, l’aglio, l’erba cipollina…”, è la replica di lei. E a chi poi- tra i followers le chiede dell’intromissione di Barù Gaetani nella diretta e dei loro rapporti post-Grande fratello vip 6, lei subito assicura: “Per il momento non voglio parlare di questo, quando ci sarà qualcosa da dire lo saprete”. Insomma, Jessica Sélassié sembra non escludere un margine di probabilità che tra lei e Barù possa confermarsi un amore.

Jessica Sélassié su Barù "Mi deve una cena" / "Ma non sarò una da una sera e via"

Staremo a vedere, quindi, cosa riserverà agli ex Grande fratello vip 6 il destino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA