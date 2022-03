Jessica “Barù? Nessun limone sotto la capanna”/ Giucas: “Però aveva l’alzabandiera!”

La finale del Grande Fratello Vip non può non dedicare al pubblico di Canale 5 una parentesi sul rapporto tra Jessica Selassiè e Barù. I due si sono scontrati dopo le dichiarazioni forti fatte da lui qualche giorno fa, che hanno scatenato anche le accuse e la replica di Lulù Selassiè. Quest’ultima, in confessionale, ha parlato di un bacio che ci sarebbe stato tra la sorella e Barù nella capanna. Ma qual è la verità?

Signorini lo chiede a Jessica che risponde: “Non era un bacio quello che c’è stato tra me e Barù… le nostre labbra si sono sfiorate più volte… Bacio adolescenziale? Chiamiamolo così. Non era un limone, questo no”. Insomma, nessun idillio sotto la capanna ma soltanto uno sfiorarsi che potrebbe, però, avere seguito sopra.

Intanto anche Lulù Selassiè spiega in diretta il suo risentimento nei confronti di Barù, dichiarando: “Ho detto che mi fa schifo dopo il video che ho visto in cui diceva peste e corna di mia sorella. Se la fa stare male è chiaro che poi reagisco così! Io mi arrabbio al momento poi mi passa, non me la porto avanti per molto tempo.” Chiarito il dissapore, Giucas Casella non sembra aver compreso cosa sia realmente accaduto quindi tra Jessica e Barù sotto la tenda. “Ma non vi siete baciati?”, chiede; Jessica mima il bacio casto che si sono scambiati, poi Giucas chiude con una gaffe “Eh però tu mi hai detto che aveva l’alzabandiera!” e la Selassiè conferma.

