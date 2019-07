Jessica Battistello e Alessandro Zarino/ “Dopo Temptation Island ci frequentiamo e..”

La nuova puntata di Temptation Island 2019, che ci racconta cos’è accaduto un mese dopo la fine della loro avventura nel programma condotto da Filippo Bisciglia, ci dà sin dall’inizio una notizia sorprendente. Riguarda Jessica Battistello che conferma di essere ex fidanzata di Andrea Filomena. La sorpresa arriva quando Filippo chiama il suo tentatore, Alessandro Zarino. Chi ha seguito sa che i due, alla fine di Temptation, sono usciti insieme. E oggi? È lei a svelare che: “Lui è presente nella mia vita. Ci sentiamo ogni giorno, per il buongiorno, la buonanotte.. Purtroppo siamo distanti, dall’uscita da Temptation Island non ci siamo mai visti” ammette. Ecco allora che Filippo esaudisce questo suo desiderio: ecco Alessandro arrivare. I due si abbracciano, lei è palesemente emozionata.

Jessica e Alessandro insieme dopo Temptation Island 2019: “Dobbiamo avvicinarci”

A dispetto di ciò che il pubblico di Temptation Island credeva, Jessica e Alessandro hanno intenzione di frequentarsi. Per ora si sentono telefonicamente ogni giorno, anche con video chiamate. La volontà è però quella di vedersi di più: “Dobbiamo avvicinarci – ammette Zarino – lei sta a Padova, io a Napoli”. I due vogliono provare ad essere una coppia, tanto che Jessica ammette: “Io qui dentro l’ho frequentato molto, so cose di lui anche molto profonde, però magari mi mancano le cose più quotidiane, come tiene la mano, come saluta un amico per strada… – e aggiunge – quello che ci siamo ripromessi è che qualsiasi cosa accadrà tra noi, che debba nascere l’amore o che nasca quello che deve nascere, è che siamo sinceri l’uno con l’altra..”

Jessica e Alessandro continuano a sentirsi anche dopo #TemptationIsland! Come andrà tra loro?





