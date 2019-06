Jessica Battistello e Andrea Filomena/ Dovevano sposarsi, ma… (Temptation Island)

Chi sono Jessica Battistello e Andrea Filomena coppia a Temptation Island 2019

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono una delle coppie di Temptation Island 2019, il reality dei sentimenti in partenza da lunedì 24 giugno 2019 in prima serata su Canale 5. La coppia ha deciso di mettersi alla prova sfidando il viaggio di tentatori e tentatrici per capire realmente cosa provano l’uno per l’altro e se il loro è vero amore. Jessica e Andrea si conoscono nel 2016: un amore folle e passionale che spinge Andrea a chiederle di sposarlo. Jessica accetta la proposta, ma qualcosa è andato storto visto che la ragazza ha deciso di disdire il matrimonio.

Matrimonio saltato per Jessica Battistello e Andrea Filomena…

Dopo il matrimonio saltato, Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno pensato bene di partecipare come concorrenti alla nuova edizione di Temptation Island. Il matrimonio mancato ha messo sicuramente in crisi la coppia che ha deciso così di testare il proprio amore nel reality dei sentimenti. Durante l’intervista di presentazione rilasciata a Witty Tv, Andrea Filomena ha dichiarato di essere convinto di quello che prova per la fidanzata; è follemente innamorato, ma forse quella poco convinta è Jessica che ha bloccato le pratiche di matrimonio perchè ad un certo punto non si è sentita più sicura dei sentimenti verso Andrea. Quale occasione migliore per mettersi alla prova e capire realmente se il loro è amore oppure no!

Jessica Battistello e Andrea Filomena si amano ancora?

A pochi giorni dalla partenza per il resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, Jessica Battistello alle telecamere di Witty Tv ha raccontato: “Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi son sorte delle domande, principalmente se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice”. Di parere contrario il fidanzato Andrea Filomena che ha detto: “io so quello che voglio e quello che provo, ma a questo punto non so lei quello che vuole!”. La coppia resisterà separata nei villaggi dei fidanzati oppure no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA