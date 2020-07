Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis/ L’attrice ha partorito in segreto

Jessica Biel e Justin Timberlake sono diventati genitori per la seconda volta. Una notizia sorprendente per i fans della coppia che non ha annunciato la gravidanza nè la nascita del secondogenito. Ad annunciare la nascita del secondo figlio dell’attrice e della popstar americana è in esclusiva il Dailymail.com secondo il quale l’attrice, dopo il parto, avrebbe anche ricevuto la visita della mamma, Kimberly Conroe Biel che avrebbe deciso di restare accanto alla figlia almeno fino a domenica. Jessica Biel e Justin Timberlake, già genitori del piccolo Silas, 5 anni, sarebbero così diventati genitori per la seconda volta di un altro maschietto. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo scatenando la curiosità intorno alla coppia che è sempre stata molto riservata condividendo pochissimo della propria vita sui social dai quali non è mai saltato fuori un indizio che facesse pensare alla seconda gravidanza dell’attrice.

JESSICA BIEL E JUSTIN TIMBERLAKE, SECONDO FIGLIO IN GRAN SEGRETO

Della nascita del secondo figlio di Justin Timberlake e Jessica Biel non ci sarebbero ancora conferme. La coppia, infatti, non avrebbe ancora confermato o smentito la notizia. Nulla di nuovo per una delle coppie più belle del mondo dello show business che preferisce vivere in segreto il proprio rapporto. Le ultime foto dell’attrice che dalla pancia in giù risalgono allo scorso 3 marzo, giorno del suo compleanno. Tuttavia, la linea era comunque invidiabile e nessuno avrebbe mai pensato ad una seconda gravidanza. Dai profili social dell’attrice e del marito, dunque, non arriva alcun indizio. Nessun messaggio e nessuna foto che faccia pensare ad una seconda cicogna che, tuttavia, stando Dailymail.com, avrebbe portato un secondo fiocco azzurro a casa della coppia.



