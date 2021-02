Jessica Bucci e Andrea De Santis è crisi/ Lui troppo concentrato su Giulia Orazi e…

Jessica Bucci e Andrea De Santis in crisi per Giulia Orazi?

Altra puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa e altro passo di valzer, ci finiranno in mezzo anche Andrea De Santis e Jessica Bucci? I due fanno coppia ormai dal primo giorno ma con l’arrivo di una nuova coppia e la possibilità che questa sera ci sia una sorta di secondo Ripensamento grazie al Forziere, ancora non è detta l’ultima parola. I due vanno bene insieme, continuano a lavorare e studiare senza scossoni e l’ultima distrazione di De Santis non è un’altra Pupa bensì una Secchiona, Giulia Orazi che fa coppia con Tornese. Chi ha seguito la scorsa puntata del programma di Italia1 sa bene che il Secchione ha dimostrato interesse per l’amata Giulia Orazi tanto da scriverle una lettera assecondando così la sua riservatezza. E’ a quel punto che lei ha ceduto consegnandogli il suo numero di telefono perché colpita dal suo modo di fare. Cosa ne sarà adesso di Jessica e Andrea?

Jessica Bucci non è gelosa di Andrea che…

A quanto pare Jessica Bucci non è gelosa di Andrea De Santis e per lei La Pupa e il Secchione e viceversa continua senza scossoni soprattutto alla luce del fatto che i due non sono ancora finiti nei guai seriamente né fallendo le prove come alcuni loro compagni e né facendo pessima figura durante gli interrogati del professor Verdegiglio. Lei stessa poi gli sta accanto spingendolo a conosce e dichiararsi alla Secchiona e questo lascia pensare che Jessica e Andrea andranno ancora lontano ma a discapito di chi? La scorsa settimana è toccato ai Viceversa perdere una coppia, e questa sera? Cosa sarà successo dopo che Giulia Orazi ha dato il suo numero al Secchione? Siamo sicuri che alla fine Jessica e Andrea rimarranno insieme e la loro coppia potrebbe andare avanti fino alla finalissima del programma.



