Jessica Bucci e Andrea De Santis/ Tra loro spunta Giulia Orazi, la coppia scoppia?

Un caos infernale regna nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa e dopo il Ripensamento della scorsa settimana, che ha permesso ad alcune coppie di concedersi ad un valzer di cambiamenti tra polemiche e abbracci, ecco che la questione Andrea De Santis-Jessica Bucci si fa sempre più interessante. Chi ha seguito la scorsa puntata del programma di Italia1 sa bene che il Secchione ha dimostrato interesse non per la sua Pupa o quella di un suo collega ma bensì per un’altra Secchiona o, meglio, per l’amata Giulia Orazi. Arrivata con la sua valigia piena di libri, la protagonista di Perugia si è subito messa in mostra non solo per la sua intelligenza ma anche per le sue curve. Lo stesso secchione ha spiegato alle telecamere del programma: “Essendo riservata potrebbe chiudersi a riccio se vado a parlarle di petto e così ho deciso di scriverle una lettera”. Il pupo Matteo e la sua pupa Jessica si sono effettivamente accorti di questo interesse, così gli hanno consigliato di fare il primo passo. Hanno così consigliato a De Santis di scriverle una lettera, in considerazione del fatto che la ragazza è molto riservata.

Jessica Bucci e Andrea De Santis in crisi per Giulia Orazi?

A quanto pare Jessica Bucci non è geloso di Andrea De Santis, anzi, lo sta spingendo a conosce e dichiararsi alla Secchiona ma la verità arriverà solo questa sera quando ci sarà nuovamente l’occasione per tutti di godere di un altro Ripensamento. Sarà a quel punto che secchioni e pupi decideranno se restare o meno con la propria compagna. Siamo sicuri che alla fine Jessica e Andrea rimarranno insieme soprattutto alla luce del fatto che i risultati per loro stanno arrivando e potrebbe andare avanti fino alla finalissima del programma.



