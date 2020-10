Jessica Carbone: “Ballo per il mio fidanzato morto”/ Piangono tutti a Tu sì que vales

Lacrime a Tu sì que vales 2020 per la storia Jessica Carbone, una ragazza di 23 anni che arriva sul palcoscenico di Canale 5 oltre che con un gran talento per il ballo anche con una storia molto toccante. La giovane ballerina si esibisce in una coreografia molto intensa, che si conclude con la stessa che tiene tra le braccia una t-shirt rossa e piange disperata. Poi sullo sfondo appare una fotografia che vede proprio la concorrente tra le braccia di un ragazzo. Si tratta del suo fidanzato che, spiega, purtroppo è morto: “Lui ci teneva tanto che io ballassi con lui… – racconta Jessica – purtroppo mi hanno tagliato le ali completamente. Ho fatto questo perché lui merita questo e molto altro, se ad oggi sono così è grazie a lui”.

Jessica Carbone fa piangere tutti: la storia del fidanzato Antonino a Tu si que vales

Jessica Carbone non riesce a trattenere le lacrime ricordando il suo fidanzato Antonino e, come lei, anche Maria De Filippi e Gerry Scotti, visibilmente commossi. La concorrente conclude raccontando di essere tornata a ballare proprio per il suo fidanzato: “Mi ha dato un amore universale, non si può descrivere. Quindi oggi sono qui e lui è fiero di me, lo so, l’ho sentito. Io da quando è successo tutto ho anche smesso di ballare, non riuscivo… Avrei ricominciato solo per lui ed è stato così.”



