Jessica ci “riprova” con Barù, dopo il Gfvip / Il gesto della princess spiazza!

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 avviando una conoscenza intima al Grande fratello vip 6 e ora Jessica Sélassié e Barù Gaetani tornano al centro del gossip. Il motivo per cui i due ex Gf vip 6 tornano a catalizzare l’attenzione mediatica è un gesto curioso che la princess etiope riserva in queste ore allo chef, dopo averlo smesso di seguire a mezzo social. Di recente, in un’intervista post-Grande fratello vip 6 rilasciata a Verissimo, incalzato dalla conduttrice Silvia Toffanin sul rapporto intercorrente con la princess lui aveva spiegato di vivere un’amicizia e nulla di più con l’etiope, spegnendo quindi la speranza nutrita dai fan della tanto auspicata coppia vip, ovvero i fedeli supporters dei “Jeru”, la crasi con cui il web si dichiara desideroso di un futuro amoroso tra Jessica e Barù a mezzo social, a suon di hashtag #GFVIP e emoticon a forma di cuore.

Nel frattempo, dopo aver defollowato Barù, Jessica sembra tornare sui suoi passi con lo chef, tanto che inizia di nuovo seguire a mezzo social l’ex coinquilino intimo nella Casa più spiata d’Italia, a distanza di diversi mesi dalla finale del reality dei vip, che ha decretato la vittoria finale della princess il 14 marzo 2022.

Jessica torna a sperare un futuro di coppia con Barù, dopo il Grande fratello vip?

Alla luce del gesto social del momento, che non passa inosservato al popolo del web, in molti -tra gli internauti- si dicono pronti a scommettere che Jessica Selassié sia tornata a riporre della speranza in un futuro di coppia con Barù Gaetani. Il che, intanto, riaccende a sua volta la speranza generale dei fan dei Jerù rispetto alla possibilità che i due ex Grande fratello vip 6 possano dirsi ufficialmente legati sentimentalmente. E se da una parte Jessica e Barù potrebbero avviare una storia d’amore inaspettata, dall’altra parte la coppia storica del Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, sorella di Jessica, si dichiara ufficialmente scoppiata tra le dichiarazioni al vetriolo più disparate e con annesse polemiche.

