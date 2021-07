Jessica di Temptation Island 2021/ Messaggi sconcertanti contro Nilufar Addati e Francesca Baroni e altri…

Jessica, insieme ad Alessandro, è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island 2021. Nel villaggio si è avvicinata molto al tentatore Davide Basolo con cui il feeling è cresciuto settimana dopo settimana. Al termine del falò di confronto, Jessica ha detto addio al fidanzato Alessandro tornando ufficialmente single. Con Davide, infatti, la frequentazione non è andata avanti. Nel frattempo, sul web, spuntano i commenti che Jessica scriveva sui social quando guardava Temptation Island esclusivamente da spettatrice. Tante le protagoniste delle passate edizioni di Temptation Island finite nel mirino di Jessica. Tra queste spuntano anche Nilufar Addati e Francesca Baroni, ma anche Francesco Chiofalo, Alessio Bruno, Lara Zorzetto, Michael De Giorgio e Rubén Invernizzi.

I messaggi di Jessica di Temptation Island 2021 contro gli ex protagonisti del programma

Da semplice spettatrice, non immaginando le dinamiche del programma, Jessica commentava sui social le vicende dei protagonisti delle precedenti edizioni. In particolare, la pagina Instagram xoxo_socialgossip ha pubblicato gli screenshot dei commenti dell‘ex fidanzata di Alessandro che stanno facendo molto discutere. Sono parole dure quelle scritte da Jessica sui social nei confronti di chi, prima di lei, ha affrontato il viaggio nei sentimenti. Oggi, Jessica non è ancora tornata sui social preferendo restare in silenzio. Nelle dichiarazioni rilasciate a Filippo Bisciglia dopo un mese dalla fine dell’esperienza, ha dichiarato di aver ricominciato da se stessa dopo aver chiuso un capitolo importante della sua vita. Tornando sui social, farà chiarezza anche sui messaggi scritti sugli ex protagonisti di Temptation? Nel frattempo, ecco cosa scriveva.

