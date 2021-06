Jessica e Alessandro, coppia Temptation Island 2021/ Lei: “vorrei fuoco, meno noia!”

Chi sono Jessica e Alessandro coppia di Temptation Island?

Jessica e Alessandro tra le coppie della nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, questi i loro cognomi, hanno deciso di mettere in gioco il loro amore nel programma prodotto da Maria De Filippi. Dopo 7 anni di relazione, infatti, la donna ha notato un cambiamento di comportamento da parte del fidanzato. Jessica ha 34 anni, è di Tradate provincia di Varese e lavora come impiegata, mentre Alessandro ha 28 anni, viene da Milano e lavora nell’azienda di famiglia. Sono una coppia da 7 anni e da 2 anni hanno deciso di convivere. Proprio la convivenza ha spinto Jessica a scrivere alla redazione del programma come ha raccontato nel video di presentazione. “Da ragazzo intraprendente e pieno di vita è diventato un bradipo, senza più interessi né entusiasmo per nulla. Siamo come due coinquilini e mi annoio mortalmente. Spero che Temptation mi aiuti a capire se questa storia è arrivata al capolinea o se ha ancora un futuro” sono state le parole di Jessica. Dal canto suo Alessandro non le dà torto, anzi ha precisato: “perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo”.

TEMPTATION ISLAND 2021/ Single, coppie e diretta 1a puntata: Claudia e Ste verso...

Jessica e Alessandro a Temptation Island 2021 per risolvere i problemi di coppia…

Jessica e Alessandro sono pronti a mettersi alla prova a Temptation Island 2021. Dopo 7 anni d’amore, la coppia non sta passando un bel periodo: da circa due anni, infatti, complice una convivenza sono entrati in crisi a causa del comportamento di Alessandro. A lamentarsi della cosa è stata Jessica che ha preso l’iniziativa di scrivere alla redazione del programma per dare una scossa al loro rapporto. “Da quando siamo andati a convivere è diventato una persona fredda e monotona che pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Non facciamo niente, stiamo a casa, guardiamo la tele, divano e non usciamo neanche. Vorrei un po’ di fuoco, meno noia” – ha detto Jessica parlando del rapporto col fidanzato Alessandro. Il villaggio di Temptation Island 2021 unirà i due oppure li separerà definitivamente?

LEGGI ANCHE:

Tromba d'aria a Temptation Island 2021/ "Stavamo per volare via tutti, ma..."Tentatori Temptation Island 2021/ Da Luca Vetrone all'alchimista Davide Basolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA