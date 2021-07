Jessica e Alessandro, Temptation Island 2021/ Lui pensa solo alla palestra, ma…

Jessica e Alessandro sono una delle coppie della nuova edizione di “Temptation Island 2021“, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Durante la prima puntata la coppia non è affatto passata inosservata principalmente per la mania di Alessandro per la palestra e l’alimentazione. Dopo il video di presentazione della coppia, Jessica e Alessandro arrivano in spiaggia dove incontrano le altre coppie di fidanzati e poi il gruppo dei single tentatori e delle single tentatrici. Jessica tra i tantissimi single sceglie Davide Basolo, conosciuto come l’alchimista di Uomini e Donne che ha corteggiato la tronista Giovanna Abate.

La scelta di Jessica fa immediatamente ingelosire Alessandro che prontamente si alza per mostrare le sue “doti” fisiche. Senza battere ciglio, infatti, raggiunge il centro spiaggia e si toglie la camicia per mostrare il suo corpo accanto a quello del single tentatore. E’ solo l’inizio, visto che durante la permanenza nel villaggio Alessandro diventa protagonista di un simpaticissimo siparietto. Fanatico della palestra, infatti, segue un’alimentazione molto particolare e per questo ha chiesto alla redazione del programma di poter ricevere quotidianamente degli alimenti ben precisi.

Jessica e Alessandro: a Temptation Island 2021 anche le single contro di lui

Non solo, Alessandro non perde occasione per allenarsi dinanzi ad uno specchio senza parlare quasi mai della fidanzata Jessica. Il comportamento di Alessandro non piace alle single tentatrici che, in un momento di confidenza, si lasciano scappare: “se io potessi consigliargli, gli direi di non lasciarla perché quando la trova un’altra poveretta che lo sopporta!”. Le considerazioni delle single vengono mostrate al falò anche alla fidanzata Jessica che commenta: “mi hanno capito anche loro”. Ricordiamo che a scrivere al programma è stata proprio Jessica che, dopo sette anni d’amore con Alessandro, si è stancata del rapporto: “quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata di lui perché era intraprendente, il classico ragazzo che piaceva a tutte, invece da quando sia andati a convivere da circa due anni, è diventato una persona fredda, monotona.. Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Siamo sempre a casa a guardare la televisione, io vorrei un po’ di fuoco e meno noia”.

